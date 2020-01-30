Меч и его владельца передали работникам полиции.

На контрольно-пропускном пункте въезда-выезда "Новотроицкое" пограничники остановили водителя автомобиля "ВАЗ", который ехал на временно оккупированную территорию и обнаружили в багажнике его машины меч катана.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

"Холодное оружие, характерное для японских самураев, вез в багажнике автомобиля «ВАЗ» мужчина, который ехал на временно оккупированную территорию Украины. После того, как обзорная группа пограничников и представителей ГФСУ обнаружила спрятанное оружие, меч и его владельца передали работникам полиции", - говорится в сообщении.

Правоохранители зарегистрировали сообщение по ст. 263 Уголовного кодекса (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Фото: dpsu.gov.ua

Напомним, ранее в зоне ООС спецслужбы задержали троих контрактников с контрабандой оружия.