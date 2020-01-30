Фото: nabu.gov.ua

Главе Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко предложили взятку в 5 млн долларов, сообщили в пресс-службе НАБУ.

29 января во время передачи части взятки в размере 50 000 долларов были задержаны три человека.

"Они предложили 5 млн неправомерной выгоды в обмен на назначение на должность директора "Одесского припортового завода", 99,5% акций которого принадлежат государству. По задумке, назначенный руководитель якобы должен был содействовать сотрудничеству между заводом и кругом компаний, связанных с коррупционным преступлением", - говорится в сообщении.

Фото: nabu.gov.ua

Всю сумму взятки планировали передать на протяжении года. В видеозаписи, обнародованной НАБУ, фигурировало обещание положить деньги в ячейку банка, чтобы получатель взятки ее оттуда забрал.

Напомним, в сентябре Верховная Рада назначила нового главу Фонда государственного имущества. Должность занял независимый член наблюдательного совета государственного предприятия "Прозорро.Продажи", бывший директор по управлению недвижимым имуществом и инфраструктурой компании "Укрпочта" Дмитрий Сенниченко.