Рябошапка признал недостаточными доказательства в деле об убийстве Шеремета
Рябошапка признал недостаточными доказательства в деле об убийстве Шеремета
Бывший "министр" боевиков "ДНР" сдался СБУ
Бывший "министр" боевиков "ДНР" сдался СБУ
В Беларуси "исчезли" все директора сахарных заводов
В Беларуси "исчезли" все директора сахарных заводов
Синоптики предупреждают украинцев о резкой смене погоды
Синоптики предупреждают украинцев о резкой смене погоды
В Киеве появились билборды со слоганом "Россия - наш главный стратегический партнер" (обновлено)
В Киеве появились билборды со слоганом "Россия - наш главный стратегический партнер" (обновлено)
Одиозная модель в вызывающем купальнике на этапе Кубка мира по горным лыжам своеобразно почтила память Брайанта
Одиозная модель в вызывающем купальнике на этапе Кубка мира по горным лыжам своеобразно почтила память Брайанта
Правительство назначило новую главу Госкино
Правительство назначило новую главу Госкино
Кива предложил работу водителю, уволенному за отказ выключить в автобусе сериал на русском
Кива предложил работу водителю, уволенному за отказ выключить в автобусе сериал на русском
Нардеп "Слуги народа" Брагарь вступился за водителя, который отказал девушкам выключить российский сериал в автобусе
Нардеп "Слуги народа" Брагарь вступился за водителя, который отказал девушкам выключить российский сериал в автобусе
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Хмельницкой области произошел пожар в общежитии университета

Жертв и пострадавших нет, огонь повредил 20 кв. метров. 

В Хмельницкой области произошел пожар в общежитии университета
Каменец-Подольский национальный университет им. Огиенко
Фото: kpnu.edu.ua

В Каменец-Подольском Хмельницкой области произошел пожар в здании общежития национального университета им. Ивана Огиенко. Жертв и пострадавших нет.

Как сообщили в пресс-службе ГосЧС, сообщение о пожаре поступило в 02:22 30 января. Возгорание произошло в комнате на пятом этаже девятиэтажного общежития.

"Подразделения ГосЧС спасли 19 человек. Огонь уничтожил бытовые вещи и имущество на площади 20 квадратных метров. Причина пожара и убытки устанавливаются", - добавили спасатели.

Напомним, в конце декабря прошлого года в Киеве произошел пожар в общежитии НАУ. Спасатели эвакуировали 300 студентов.

Происшествие обошлось без жертв и потерпевших.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также