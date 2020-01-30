В Хмельницкой области произошел пожар в общежитии университета

Жертв и пострадавших нет, огонь повредил 20 кв. метров.

В Каменец-Подольском Хмельницкой области произошел пожар в здании общежития национального университета им. Ивана Огиенко. Жертв и пострадавших нет.

Как сообщили в пресс-службе ГосЧС, сообщение о пожаре поступило в 02:22 30 января. Возгорание произошло в комнате на пятом этаже девятиэтажного общежития.

"Подразделения ГосЧС спасли 19 человек. Огонь уничтожил бытовые вещи и имущество на площади 20 квадратных метров. Причина пожара и убытки устанавливаются", - добавили спасатели.

Напомним, в конце декабря прошлого года в Киеве произошел пожар в общежитии НАУ. Спасатели эвакуировали 300 студентов.

Происшествие обошлось без жертв и потерпевших.