Человек в капюшоне положил пакеты на стекло и поджег их.

Ночью в четверг, 30 января, сожгли автомобиль Mitsubishi Colt, который принадлежал львовской корреспондентке украинской службы "Радио Свобода" Галине Терещук и ее мужу, журналисту Василию Терещуку.

Об этом они сообщили в фейсбуке.

"Сосед из окна увидел человека с капюшоном на голове. Тот положил пакеты на переднее стекло под щетки и поджег их. Сосед закричал: "Что ты делаешь? Ты улицу хочешь сжечь?" "Нет, только эту машину", - был ответ", - описал происшествие Василий Терещук.

На сайте львовского облуправления ГосЧС говорится, что пожар произошел на улице Кубийовича в центре Львова.

Сообщение о возгорании поступило в 00:16, а в 00:42 огонь потушили. В результате пожара был поврежден моторный отсек и поврежден салон автомобиля, лобовое стекло, передние крылья, капот и передние колеса.

На месте происшествия никто не пострадал, обстоятельства и причина возгорания пока не установлены.

Фото: lv.dsns.gov.ua