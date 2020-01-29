Венедиктова подаст в суд на журналистов за статью о влиянии ее мужа на ГБР

Исполняющая обязанности директора ГБР Ирина Венедиктова намерена подать в суд иск на журналистов "Украинской правды" в связи с распространением, по ее словам, недостоверной информации о ее семье, в частности о том, что муж Венедиктовой влияет на кадровую политику в ГБР.

Об этом Венедиктова сообщила агентству "Украинские новости".

"Неправдивая и ничем не подкрепленная информация, направленная на дискредитацию меня и бюро. Будет иск в суд", - сказала Венедиктова.

По словам главы ГБР, ее муж никак не влияет на кадровую политику бюро и даже не знаком с Русланом Бирюковым, который, по данным СМИ, благодаря ему был назначен советником Венедиктовой.

Напомним, за последние дни с кадровыми назначениями в ГБР было несколько скандалов.

28 января, по заявлению ГБР, на сайте издания "Украинская правда" размещена статья "Муж Венедиктовой влияет на политику ГБР и проводит собеседования - источник". После этого материала ГБР требовало у журналистов опровержения этой информации.

20 января на сайте ГБР опубликовали имена заместителей Венедиктовой. Ее первым замом ГБР стал Александр Бабиков, который был адвокатом президента-беглеца Виктора Януковича. 28 января Бабиков заявил, что не представлял интересы Януковича, а как сотрудник адвокатского объединения Aver Lex лишь подписывал технические документы. Однако заявление замглавы ГБР о том, что он не был адвокатом Януковича, опровергли документами.

Кроме того, журналисты bihus.info выяснили, что Александр Соколов, который также выиграл конкурс на должность замдиректора ГБР связан с его главой, Ириной Венедиктовой через свою жену, Анну Соколову.

Венедиктова официально была советницей предприятия, от которого получала доход Соколова. Журналисты предположили, что конкурс на заместителей главы ГБР был проведен так, что его победителями стали предопределенные лица.