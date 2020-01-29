Компания нового главы Космического агентства оказалась фигурантом уголовного дела ГБР

Чиновник связывает дело с его участием в конкурсе.

Цифровое издательство "Гутенбергз", которое принадлежит новому главе Государственного космического агентства Владимиру Усову, оказалась фигурантом уголовного дела Государственного бюро расследований.

Об этом сообщило "Слідство.Інфо" со ссылкой на материалы судебного реестра.

Расследование было начато в июне 2019 года, при предыдущем директоре ГБР Романе Трубе (его преемница заявила, что при Трубе бюро работало с нарушениями).

Следователи установили, что в Николаевской области создали схему присвоения бюджетных денег на закупке школьных электронных учебников, которые на самом деле должны предоставлять бесплатно. Они распределялись между всеми участниками схемы, среди которых якобы была и фирма "Гутенбергз".

В ноябре 2019 года Заводской райсуд Николаева наложил арест на банковские счета фирмы Усова.

Сам чиновник связывает расследование со своим участием в конкурсе на должность главы Госкосмоса.

"Это начало раскручиваться, когда стало понятно, что я лидирую в конкурсе. Никогда ничего подобного не было. Поэтому очень странно, что все это совпало именно с тем конкурса", - сказал он.

Усов сообщил, что его компания является разработчиком платформы электронной школы, которая охватывает целый набор сервисов, включая электронные учебники. "Гутенбергз" продает лицензию на использование системы и лично участия в государственных торгах не берет.

С компанией "Электроник Солюшенс", которая участвовала в николаевском тендере и получила деньги из бюджета, глава Госкосмоса связь отрицает. "Я не основателем этой компании. Это отдельная компания, с которой мы сотрудничаем в отдельной области", - заявил он.

Напомним, что Усов был назначен на должность главы Госкосмоса 24 января 2020 года.