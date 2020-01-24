Кабмин назначил глав Госаудитслужбы и Госкосмоса

Кабинет министров принял ряд кадровых решений и назначил глав Государственной аудиторской службы и Государственного космического агентства.

Об этом сообщается на сайте правительства.

Так, Госаудитслужбу возглавил Игорь Буграк, который ранее работал в Министерстве финансов - занимал должность директора департамента гармонизации внутреннего финансового контроля.

В декабре 2019 года Кабмин создал Офис финансового контроля вместо Госаудитслужбы.

Главой Госкосмоса стал одесский бизнесмен Владимир Усов - сооснователь сервиса 3-D печати Kwambio и цифрового издательства Gutenbergz, передает "Думская".

Фото: dumskaya.net Владимир Усов

В компании Усова утверждают, что они консультировали Tesla и NASA по вопросам 3D-печати. Kwambio также сотрудничает с Coca-Cola, Stanley и акселерационной программой Techstars.

В 2019 году Усов запустил проект ADAM - систему печати костных имплантов, которые уже прошли доклинические испытания в Украине.

Усов родился 23 сентября 1983 года, окончил Одесский национальный морской университет. Состоял в Партии промышленников и предпринимателей Украины, "Батькивщине", баллотировался в городской совет и Верховную Раду, но неудачно.

Напомним, в декабре прошлого года вместо Госаудитслужбы был создан Офис финансового контроля. Последний руководитель Госаудитслужбы Лидия Гаврилова обвиняется в коррупционном преступлении, ее уволили в сентябре 2019 года.