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"Европейская солидарность" требует не допустить назначение адвоката Януковича замглавы ГБР

Депутаты пришли в Госбюро.

Фото: Макс Требухов

Народные депутаты из фракции «Европейская Солидарность» сегодня пришли в Государственный бюро расследований, чтобы заявить руководству ГБР о недопустимости назначения первым заместителем ГБР адвоката Януковича Александра Бабикова, а также о недопустимости политических преследований, которые были инициированы экс-директором ГБР Романом Трубой по приказу Офиса президента. Об этом депутаты сообщили журналистам возле офиса ГБР.

«Происходит активизация Антимайдана, угроза реванша, которая, в частности в том, что на должность первого заместителя руководителя ГБР назначен господин Бабикова, который является адвокатом Януковича и соответственно имеет явный конфликт интересов. Мы пришли к госпоже Венедиктовой, используя законное право народных депутатов на безотлагательный прием, для того, чтобы поставить вопрос о недопустимости пребывания этого лица в должности», - сказал Ростислав Павленко.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

«Также мы хотим обсудить вопрос о проведении конкурса на замещение директора ГБР. Должно быть через конкурс избран человек, который будет иметь доверие украинцев, активистов, которая обеспечит всестороннее расследование этих резонансных дел», - добавил депутат.

«Мы сюда пришли не просто по собственному желанию, хотя видим происходящее в последнее время в стране. Мы здесь по просьбе семей Небесной Сотни. Вчера также по их просьбе была встреча. Они возмущены назначением господина Бабикова - адвоката Януковича - первым заместителем председателя ГБР. Возмущены не случайно, ведь мы видим происходит процесс согласно которому хотят доказать, что Майдан это была не революция достоинства, а государственный переворот. И соответственно русская аннексия была оправдана. И все пророссийские силы сейчас, к сожалению, с определенной поддержкой наших некоторых государственных чиновников, реализуют этот сценарий», - отметил Николай Княжицкий.

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