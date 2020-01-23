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Песков сообщил, что встречи Путина и Зеленского в Иерусалиме не было

"Даже не поприветствовали друг друга". 

Песков сообщил, что встречи Путина и Зеленского в Иерусалиме не было
Фото: EPA/UPG

Президент Украины Владимир Зеленский не встречался в Иерусалиме со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом в комментарии ТАСС сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, не было (встречи. – Ред.). Зеленский, к сожалению, отменил свой приезд на форум памяти жертв Холокоста", – заявил Песков.

В комментарии другому российскому медиа он добавил, что "лидеры даже не поприветствовали друг друга".

Напомним, что 23 января в Израиле состоялся Всемирный форум памяти Холокоста, посвященный 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц. 

22 января появилась информация, что Владимир Зеленский и Владимир Путин могут встретиться в Израиле в кулуарах форума памяти Холокоста. Офис президента Украины в ответ заявил, что встреча Путина и Зеленского пока не запланирована, но в Кремле подтвердили такую возможность.

Позднее Владимир Зеленский заявил, что не исключает встречи с президентом России Владимиром Путиным в Израиле.

23 января Зеленский отказался от участия в форуме вместе с украинской делегацией, отдав свое право на его посещение людям, пережившим Холокост, которым не хватило мест. 

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