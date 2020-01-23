Британия уберет тризуб из антитеррористического пособия

Департамент полиции Великобритании уберет тризуб из антиэкстремистского пособия, изданного британской полицией для преподавателей и медперсонала. Об этом в твиттере сообщило британское представительство.

"У нас тесные рабочие отношения с нашими украинскими партнерами и мы не намерены никого обидеть. Мы встретились с представителями МИДа и посольства Украины и решили убрать тризуб из справочника знаков и символов", - сказано в заявлении департамента полиции по противодействию терроризму.

Напомним, ранее украинский МИД призвал Великобританию удалить тризуб из "Руководства по противодействию экстремизму", изданного британской полицией для преподавателей и медперсонала.

Также посольство Украины в Британии потребовало удалить тризуб из пособия по борьбе с экстремизмом.

После этого в правительстве Британии извинились за размещение тризуба в пособии о борьбе с экстремизмом.