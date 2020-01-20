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МИД призвал Великобританию удалить тризуб из пособия по борьбе с экстремизмом

Украина ожидает от британской стороны официального комментария.

МИД призвал Великобританию удалить тризуб из пособия по борьбе с экстремизмом
Фото: Comments.UA

Министерство иностранных дел Украины требует, чтобы Великобритания исключила государственный герб тризуб из "Руководства по противодействию экстремизму", изданного британской полицией для преподавателей и медперсонала.

Об этом говорится в комментарии на сайте МИДа.

"Государственный герб Украины берет свое начало с Киевской Руси и является одним из символов единства украинцев. Он широко используется государственными органами власти и общественностью. Любое увязывание Государственного герба с экстремизмом оскорбляет чувства миллионов людей в Украине и за ее пределами", - говорится заявлении.

МИД ожидает от британской стороны официального комментария, а также требует исключить тризуб из пособия.

"Сейчас мы ожидаем официальный комментарий британского Форин Офиса и полиции. Выходим из того, что он будет обнародован в ближайшее время. В случае подтверждения упомянутого факта, требуем исключить украинскую государственную символику из пособия", - заявили в министерстве.

Напомним, ранее посольство Украины в Британии потребовало удалить тризуб из пособия по борьбе с экстремизмом.

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