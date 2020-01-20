Украина упала в рейтинге инновационных экономик Bloomberg

За год государство потеряло сразу три позиции.

Украина потеряла три позиции сравнительно с прошлым годом в рейтинге инновационных экономик мира и заняла 56 из 60 мест. Лидером рейтинга стала Германия, которой удалось "подвинуть" на вторую позицию Южную Корею, занимавшую первое место шесть лет подряд.

Сингапур вырос на три пункта и занял третье место, говорится в рейтинге Bloomberg. Также в топ-пять вошли Швейцария, позиция которой осталась без изменений, и Швеция (+2 места).

"Ежегодный Индекс инноваций Bloomberg анализирует десятки критериев, используя семь показателей, включая расходы на исследования и разработки, производственные мощности и концентрацию высокотехнологичных публичных компаний. Рейтинг пролил свет на способность стран к инновациям, что является ключевой темой Всемирного экономического форума в Давосе, Швейцария, который пройдет 21-24 января", – сообщили в агентстве.

Самый большой позитивный скачок совершила Словения, которая за год поднялась на десять позиций и заняла 21 место. Больше всего, на пять позиций, опустилась Новая Зеландия.

Фото: bloomberg.com

Фото: bloomberg.com

Фото: bloomberg.com

Напомним, ранее Украина опустилась в рейтинге наиболее могущественных стран по итогам 2019 года по версии американского журнала U. S. News & World Report.