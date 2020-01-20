Группу российских актеров не пустили на гастроли в Украину
Группу российских актеров не пустили на гастроли в Украину
В Одессе уволили продавщицу, которая оскорбляла украиноязычных покупателей
В Одессе уволили продавщицу, которая оскорбляла украиноязычных покупателей
В Херсоне проходят обыски по делу Гандзюк и спецоперация по устранению преступной группировки (обновлено)
В Херсоне проходят обыски по делу Гандзюк и спецоперация по устранению преступной группировки (обновлено)
В "Борисполь" прибыл борт с телами погибших в авиакатастрофе под Тегераном
В "Борисполь" прибыл борт с телами погибших в авиакатастрофе под Тегераном
Минюст назвал самые популярные и редкие имена новорожденных киевлян в 2019 году
Минюст назвал самые популярные и редкие имена новорожденных киевлян в 2019 году
​В Киеве после акции против ультраправого насилия произошли задержания
​В Киеве после акции против ультраправого насилия произошли задержания
Принц Гарри и его супруга Меган лишатся королевских титулов
Принц Гарри и его супруга Меган лишатся королевских титулов
Игрока сборной Украины не взяли на сбор в Турцию: он оказался не нужен "Шахтеру"
Игрока сборной Украины не взяли на сбор в Турцию: он оказался не нужен "Шахтеру"
Патрульные повязали экс-главу ГАИ за пьяную езду
Патрульные повязали экс-главу ГАИ за пьяную езду
ГлавнаяЭкономикаГосударство

Украина упала в рейтинге инновационных экономик Bloomberg

За год государство потеряло сразу три позиции. 

Украина упала в рейтинге инновационных экономик Bloomberg
Фото: transkarpatia.net

Украина потеряла три позиции сравнительно с прошлым годом в рейтинге инновационных экономик мира и заняла 56 из 60 мест. Лидером рейтинга стала Германия, которой удалось "подвинуть" на вторую позицию Южную Корею, занимавшую первое место шесть лет подряд. 

Сингапур вырос на три пункта и занял третье место, говорится в рейтинге Bloomberg. Также в топ-пять вошли Швейцария, позиция которой осталась без изменений, и Швеция (+2 места). 

"Ежегодный Индекс инноваций Bloomberg анализирует десятки критериев, используя семь показателей, включая расходы на исследования и разработки, производственные мощности и концентрацию высокотехнологичных публичных компаний. Рейтинг пролил свет на способность стран к инновациям, что является ключевой темой Всемирного экономического форума в Давосе, Швейцария, который пройдет 21-24 января", – сообщили в агентстве.

Самый большой позитивный скачок совершила Словения, которая за год поднялась на десять позиций и заняла 21 место. Больше всего, на пять позиций, опустилась Новая Зеландия. 

Фото: bloomberg.com
Фото: bloomberg.com
Фото: bloomberg.com

Напомним, ранее Украина опустилась в рейтинге наиболее могущественных стран по итогам 2019 года по версии американского журнала U. S. News & World Report. 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также