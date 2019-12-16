В Кремле назвали условие продолжения транзита газа через Украину
В Кремле назвали условие продолжения транзита газа через Украину
В ДТП под Черниговом погибли три человека, еще трое в больнице
В ДТП под Черниговом погибли три человека, еще трое в больнице
Принт на одязі, "сакральна жертва" та рюкзак сапера: які докази показала поліція у справі Шеремета?
Принт на одязі, "сакральна жертва" та рюкзак сапера: які докази показала поліція у справі Шеремета?
Суркис принял решение по Михайличенко, - СМИ
Суркис принял решение по Михайличенко, - СМИ
Форвард "Динамо" назвал виновного в вылете клуба из Лиги Европы
Форвард "Динамо" назвал виновного в вылете клуба из Лиги Европы
21-летний Сергей Михальчук погиб на Донбассе, прикрывая сослуживца
21-летний Сергей Михальчук погиб на Донбассе, прикрывая сослуживца
В Николаеве возле придорожного кафе умерли двое дальнобойщиков, еще трое - в больнице
В Николаеве возле придорожного кафе умерли двое дальнобойщиков, еще трое - в больнице
Меркель пригласила в Германию заробитчан из-за пределов ЕС
Меркель пригласила в Германию заробитчан из-за пределов ЕС
Алексей Резников: «Российская делегация думала, что Зеленский умышленно говорит по-украински»
Алексей Резников: «Российская делегация думала, что Зеленский умышленно говорит по-украински»
ГлавнаяМир

Украина опустилась в рейтинге самых могущественных государств

Список стран был опубликован в американском журнал U.S. News&Report.

Украина опустилась в рейтинге самых могущественных государств
Фото: Макс Требухов

Украина заняла 39 строчку в рейтинге наиболее могущественных стран по итогам уходящего года по версии американского журнала U. S. News & World Report. Список был сформирован совместно с компанией BAV Group, маркетинговой коммуникационной компанией VMLY&R и Wharton School университета Пенсильвании.

Среди факторов, которые учитывались при выборе стран: экономическое и политическое влияние, членство в международных альянсах, военная мощь и мировое лидерство.

На первом месте аналитики разместили США, на втором - Россию, на третьем- Китай. Далее в топ-5 вошли Германия и Великобритания. Всего в рейтинге 80 позиций. 

"Украина, страна, история которой переживала длительные периоды оккупации со стороны других стран, сегодня борется между войной и миром, а также между коррупцией и реформами. Государство граничит на юге с Черным и Азовским морями и с несколькими восточноевропейскими государствами, включая Россию. Украина провозгласила независимость от бывшего Советского Союза в 1991 году. Ее президент избирается голосованием. Премьер-министр является главой центрального правительства, которое разделено на исполнительную, законодательную и судебную ветви", - говорится в профиле Украины.

Отмечается, что в прошлом году Украина заняла 33 позицию из 80 в этом рейтинге. 

Фото: usnews.com

Также в профиле Украины указано ВВП $112.2 миллиардов, население - 44, 8 миллиона, а ВВП на душу населения - $8,754.

Напомним, Украина заняла 85-е место среди 141 стран в рейтинге конкурентоспособности Всемирного экономического форума (World Economic Forum, WEF) за 2019 год. 

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы:
Новости по теме:

Читайте также