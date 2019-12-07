Певица за год заработала $185 млн.

Фото: EPA/UPG Тейлор Свифт

Американская певица Тейлор Свифт заработала $185 млн за 2019 год и стала самым высокооплачиваемым музыкантом по версии Forbes.

Об этом говорится на сайте издания.

На втором месте расположился Канье Уэст со $150 млн, третье место у британца Эда Ширана ($110 млн). Замыкают пятерку американские The Eagles ($100 млн) и британский музыкант Элтон Джон ($84 млн).

Американский рэпер Jay-Z и певица Бейонсе заработали одинаковые $81 млн. Канадский рэпер Дрейк с $75 млн занял восьмое место в рейтинге, американский рэпер Дидди - девятый с $70 млн, а замыкает первую десятку американская группа Metallica с $68,5 млн.

Фото: EPA/UPG Джеймс Хетфилд, Metallica

В рейтинг впервые попали корейская K-pop группа BTS (№15, $57 млн), певица Ариана Гранде (№22, $48 млн), хип-хоп группа Migos (№40, $36 млн).