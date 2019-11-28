Forbes составил список теннисисток, заработавших за сезон больше $1 млн – Свитолина в рейтинге пятая

Одно из наиболее авторитетных и известных экономических печатных изданий в мире - американский финансово-экономический журнал Forbes составил список теннисистов, заработавших за сезон-2019 больше 1 млн долл.

Свыше 1 млн долл. призовых в 2019 году в ATP заработали 54 теннисиста, у женщин таких спортсменок набралось лишь 44, сообщает championat.com.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в своеобразном хит-параде расположилась на 5-й позиции – за год доход украинки от спортивной деятельности составил 6,1 млн долл.

А возглавил абсолютный рейтинг первая ракетка в мужском одиночном разряде Рафаэль Надаль, "наскирдовавший" на корте призовых на 16,3 млн долл.

Рейтинг игроков ATP:

Рафаэль Надаль (Испания) - 16 349 586. Новак Джокович (Сербия) - 13 372 355. Роджер Федерер (Швейцария) - 8 716 975. Доминик Тим (Австрия) - 8 000 223. Даниил Медведев (Россия) - 7 902 912

Рейтинг теннисисток WTA: