Forbes составил список теннисисток, заработавших за сезон больше $1 млн – Свитолина в рейтинге пятая

Одно из наиболее авторитетных и известных экономических печатных изданий в мире - американский финансово-экономический журнал Forbes составил список теннисистов, заработавших за сезон-2019 больше 1 млн долл.
Свыше 1 млн долл. призовых в 2019 году в ATP заработали 54 теннисиста, у женщин таких спортсменок набралось лишь 44, сообщает championat.com.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина в своеобразном хит-параде расположилась на 5-й позиции – за год доход украинки от спортивной деятельности составил 6,1 млн долл.
А возглавил абсолютный рейтинг первая ракетка в мужском одиночном разряде Рафаэль Надаль, "наскирдовавший" на корте призовых на 16,3 млн долл.
Рейтинг игроков ATP:
- Рафаэль Надаль (Испания) - 16 349 586.
- Новак Джокович (Сербия) - 13 372 355.
- Роджер Федерер (Швейцария) - 8 716 975.
- Доминик Тим (Австрия) - 8 000 223.
- Даниил Медведев (Россия) - 7 902 912
Рейтинг теннисисток WTA:
- Эшли Барти (Австралия) - 11 307 587.
- Симона Халеп (Румыния) - 6 962 442.
- Наоми Осака (Япония) - 6 788 282.
- Бьянка Андрееску (Канада) - 6 504 150.
- ЭЛИНА СВИТОЛИНА (УКРАИНА) - 6 126 335.