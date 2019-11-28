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Forbes составил список теннисисток, заработавших за сезон больше $1 млн – Свитолина в рейтинге пятая

Гендерное финансовое неравенство продолжает существовать.

Forbes составил список теннисисток, заработавших за сезон больше $1 млн – Свитолина в рейтинге пятая
Элина Свитолина
Фото: пресс-служба WTA

Одно из наиболее авторитетных и известных экономических печатных изданий в мире - американский финансово-экономический журнал Forbes составил список теннисистов, заработавших за сезон-2019 больше 1 млн долл.

Свыше 1 млн долл. призовых в 2019 году в ATP заработали 54 теннисиста, у женщин таких спортсменок набралось лишь 44, сообщает championat.com.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в своеобразном хит-параде расположилась на 5-й позиции – за год доход украинки от спортивной деятельности составил 6,1 млн долл.

А возглавил абсолютный рейтинг первая ракетка в мужском одиночном разряде Рафаэль Надаль, "наскирдовавший" на корте призовых на 16,3 млн долл.

Рейтинг игроков ATP:

  1. Рафаэль Надаль (Испания) - 16 349 586.
  2. Новак Джокович (Сербия) - 13 372 355.
  3. Роджер Федерер (Швейцария) - 8 716 975.
  4. Доминик Тим (Австрия) - 8 000 223.
  5. Даниил Медведев (Россия) - 7 902 912

Рейтинг теннисисток WTA:

  1. Эшли Барти (Австралия) - 11 307 587.
  2. Симона Халеп (Румыния) - 6 962 442.
  3. Наоми Осака (Япония) - 6 788 282.
  4. Бьянка Андрееску (Канада) - 6 504 150.
  5. ЭЛИНА СВИТОЛИНА (УКРАИНА) - 6 126 335.
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