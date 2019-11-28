В Лиге Чемпионов была повержена "Боруссия".

В рамках предпоследнего тура группового этапа Лиги Чемпионов "Барселона" принимала дортмундскую "Боруссию" и благодаря победе (3:1) обеспечила себе выход с первого места в 1/8 финала.

Поединок против "шмелей" стал 700-м матчем Лионеля Месси в футболке "блаугранас".

И аргентинец отметил это знаменательное событие шедевральной игрой и индивидуальными показателями – гол и 2,5 результативные передачи (один гол Луиса Суареса после ассиста Месси рефери при помощи VAR отменил).

Отметим, что "Боруссия" стала 34 командой, которой забивал Месси и, таким образом, аргентинец стал автором нового рекорда в Лиге Чемпионов.

Leo Messi has now scored against 34 different opponents in the UCL...



No one has scored against more 😱



Another day, another record 🔥 pic.twitter.com/6z0zaWYqQj — GiveMeSport (@GiveMeSport) 27 ноября 2019 г.

За 700 матчей за "Барселону" Месси забил 613 мячей и отдал 237 голевых передач.