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«Боруссія» пакує валізи до Лондона: відомий перший фіналіст ЛЧ

«Боруссія Дортмунд» здобула перемогу у виїзному матчі проти ПСЖ і стала першим фіналістом Ліги чемпіонів УЄФА. 

«Боруссія» пакує валізи до Лондона: відомий перший фіналіст ЛЧ
Фото: EPA/UPG

У вівторок, 7 травня, на «Парк де Пренс» відбувся матч-відповідь між ПСЖ і «Боруссією Дортмунд». У першій зустрічі, у Дортмунді, команда Едіна Терзича забезпечила собі мінімальну перевагу: на 36-й хвилині Ніклас Фюллькруг відзначився єдиним голом у поєдинку. 

Протистояння в Парижі було дуже важливим, вирішальним для обох колективів: ПСЖ прагнув дійти до фіналу та здобути перший титул у ЛЧ, а «Боруссії» кортіло повторити досягнення сезону 1996/1997 — підняти омріяний кубок над головою.

Стартова одинадцятка парижан: Доннарумма; Хакімі, Маркіньйос, Бералдо, Нуну Мендеш; Вітінья, Заїр-Емері, Фабіан Руїс; Дембеле, Мбаппе та Гонсалу Рамуш.

Склад «Боруссії» на гру: Кобель; Рюерсон, Гуммельс, Шлоттербек, Матсен; Емре Джан, Забітцер; Брандт, Адеємі, Санчо; Фюллькруг.

Матч розпочався з пресингу ПСЖ, але дортмундці, попри хвилювання, тримали оборону.

Хоч ПСЖ домінував у першому таймі, найяскравіший момент створили саме дортмундці: на 35-й хвилині Адеємі вирвався, пройшов сам на сам з голкіпером — і Доннарумма чудово впорався з його ударом.

Після перерви парижани вийшли ще більш зарядженими в бій за путівку до фіналу. На 47-й хвилині каркас воріт завадив команді Луїса Енріке зрівняти рахунок: подача від Мбаппе — Забітцер зрізав м'яч головою до воротарського майданчика, де Гонсалу Рамуш кінчиком бутси скинув на Заїра-Емері — молодий півзахисник намагався поцілити в ближній кут, але завадила поперечина.

На 50-й хвилині «Боруссія» показала відмінну реалізацію стандартів і наростила перевагу в матчі. Після подачі з кутового на дальню стійку Беральдо не помітив за спиною Гуммельса, котрий головою перевів м'яч у сітку воріт Доннарумми — 0:1. 

Матс Гуммельс (ліворуч) з Дортмунда забиває перший гол у другому матчі півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА з ПСЖ у Парижі, Франція, 7 травня 2024 року.
Фото: EPA/UPG
Матс Гуммельс (ліворуч) з Дортмунда забиває перший гол у другому матчі півфіналу Ліги чемпіонів УЄФА з ПСЖ у Парижі, Франція, 7 травня 2024 року.
На 60-й хвилині Вітінья знайшов вільний простір, продерся всередину й віддав передачу на Гонсалу Рамуша, який у дотик правою ногою пробив над поперечиною.

На 61-й хвилині Нуну Мендеш пробив з-за меж штрафного — удар був приголомшливим, але м'яч влучив у стійку. Здалося, що ворота дортмундців зачаровані.

На 86-й хвилині Дембеле на лінії штрафного виконав навіс, а Нуну Мендеш з відскоком від газону головою прострілив — Кобель відбив. Відскок припав на ноги Хакімі, який скинув на Мбаппе — той влучив у поперечину. 

Кілліан Мбаппе (по центру) з ПСЖ у розпачі після того, як змарнував гольовий момент у півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА, другому матчі проти «Боруссії Дортмунд», Париж, Франція, 7 травня 2024 року.
Фото: EPA/UPG
Кілліан Мбаппе (по центру) з ПСЖ у розпачі після того, як змарнував гольовий момент у півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА, другому матчі проти «Боруссії Дортмунд», Париж, Франція, 7 травня 2024 року.
Зрештою, попри всі намагання французів відзначитись у матчі, ворота «Боруссії» залишилися сухими. «Дортмундська стіна» продемонструвала фантастичну стійкість, рішучість і відданість. Тож фінальний свисток зафіксував першого фіналіста цьогорічного розіграшу ЛЧ — «Боруссію Дортмунд». 

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке прокоментував ігри й підтримав своїх гравців: «Головним почуттям є смуток. Ми не можемо сказати це інакше. Чесно кажучи, я думаю, що ми заслуговували на перемогу. Футбол — цікава гра, іноді несправедлива. Ми не змогли забити, хоча мали 31 удар по воротах. Але ігри виграєте, забиваючи голи, а не влучаючи у ворота. Я дуже задоволений. Тим, що ми побачили в першому періоді: вони робили те, чого я від них вимагав. Мені сподобався дух, який вони показали в обох матчах. Звичайно, є над чим працювати. І це буде нашою нав'язливою ідеєю в наступному сезоні. Якщо і є в чому дорікнути, то хіба в тому, що везіння відвернулося від нас».

Марко Ройс (по центру) з «Боруссії» святкує з уболівальниками перемогу в півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА над «Парі Сен-Жерменом» і «Боруссією Дортмунд», Париж, Франція, 7 травня 2024 року.
Фото: EPA/UPG
Марко Ройс (по центру) з «Боруссії» святкує з уболівальниками перемогу в півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА над «Парі Сен-Жерменом» і «Боруссією Дортмунд», Париж, Франція, 7 травня 2024 року.
Едін Терзич, тренер «Дортмунда», прокоментував досягнення й гру своєї команди: «Це майже сюрреалістично. Я думаю, що ми направду заслуговували вийти у фінал. Ми приїхали сюди, щоб протистояти команді, яка має так багато якостей. Це все завдяки командній роботі, а також везінню. Я дуже пишаюся своєю командою, своїм персоналом і всім клубом. Ми багато страждали, але продемонстрували дуже хорошу гру на виїзді проти команди, яка така потужна в атаці, така швидка, така мобільна. Ми зберегли дві чисті перемоги, виграли обидва рази у півфіналі. Це неймовірно — видатний результат».

Уже сьогодні о 22:00 за Києвом відбудеться матч-відповідь між «Реалом» і «Баварією».

Сніжана Журбенко, журналістка
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