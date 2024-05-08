«Боруссія» пакує валізи до Лондона: відомий перший фіналіст ЛЧ

У вівторок, 7 травня, на «Парк де Пренс» відбувся матч-відповідь між ПСЖ і «Боруссією Дортмунд». У першій зустрічі, у Дортмунді, команда Едіна Терзича забезпечила собі мінімальну перевагу: на 36-й хвилині Ніклас Фюллькруг відзначився єдиним голом у поєдинку.
Протистояння в Парижі було дуже важливим, вирішальним для обох колективів: ПСЖ прагнув дійти до фіналу та здобути перший титул у ЛЧ, а «Боруссії» кортіло повторити досягнення сезону 1996/1997 — підняти омріяний кубок над головою.
Стартова одинадцятка парижан: Доннарумма; Хакімі, Маркіньйос, Бералдо, Нуну Мендеш; Вітінья, Заїр-Емері, Фабіан Руїс; Дембеле, Мбаппе та Гонсалу Рамуш.
Склад «Боруссії» на гру: Кобель; Рюерсон, Гуммельс, Шлоттербек, Матсен; Емре Джан, Забітцер; Брандт, Адеємі, Санчо; Фюллькруг.
Матч розпочався з пресингу ПСЖ, але дортмундці, попри хвилювання, тримали оборону.
Хоч ПСЖ домінував у першому таймі, найяскравіший момент створили саме дортмундці: на 35-й хвилині Адеємі вирвався, пройшов сам на сам з голкіпером — і Доннарумма чудово впорався з його ударом.
Після перерви парижани вийшли ще більш зарядженими в бій за путівку до фіналу. На 47-й хвилині каркас воріт завадив команді Луїса Енріке зрівняти рахунок: подача від Мбаппе — Забітцер зрізав м'яч головою до воротарського майданчика, де Гонсалу Рамуш кінчиком бутси скинув на Заїра-Емері — молодий півзахисник намагався поцілити в ближній кут, але завадила поперечина.
На 50-й хвилині «Боруссія» показала відмінну реалізацію стандартів і наростила перевагу в матчі. Після подачі з кутового на дальню стійку Беральдо не помітив за спиною Гуммельса, котрий головою перевів м'яч у сітку воріт Доннарумми — 0:1.
На 61-й хвилині Нуну Мендеш пробив з-за меж штрафного — удар був приголомшливим, але м'яч влучив у стійку. Здалося, що ворота дортмундців зачаровані.
На 86-й хвилині Дембеле на лінії штрафного виконав навіс, а Нуну Мендеш з відскоком від газону головою прострілив — Кобель відбив. Відскок припав на ноги Хакімі, який скинув на Мбаппе — той влучив у поперечину.
Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке прокоментував ігри й підтримав своїх гравців: «Головним почуттям є смуток. Ми не можемо сказати це інакше. Чесно кажучи, я думаю, що ми заслуговували на перемогу. Футбол — цікава гра, іноді несправедлива. Ми не змогли забити, хоча мали 31 удар по воротах. Але ігри виграєте, забиваючи голи, а не влучаючи у ворота. Я дуже задоволений. Тим, що ми побачили в першому періоді: вони робили те, чого я від них вимагав. Мені сподобався дух, який вони показали в обох матчах. Звичайно, є над чим працювати. І це буде нашою нав'язливою ідеєю в наступному сезоні. Якщо і є в чому дорікнути, то хіба в тому, що везіння відвернулося від нас».
Уже сьогодні о 22:00 за Києвом відбудеться матч-відповідь між «Реалом» і «Баварією».