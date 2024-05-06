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Український стрілець з лука отримав ліцензію для України на Олімпійські ігри-2024

Михайло Усач посів 4 підсумкову позицію на змаганнях у Ессені. 

Український стрілець з лука отримав ліцензію для України на Олімпійські ігри-2024
Михайло Усач
Фото: НОК України

Першу ліцензію для України у стрільбі з лука на Олімпійські ігри-2024 здобув Михайло Усач.

Про це повідомила пресслужба НОК України.

5-6 травня в німецькому Ессені проходив європейський кваліфікаційний турнір, у якому змагались 149 спортсменів з 36 європейських країн, які не мали кваліфікації на Олімпійські Ігри-2024.

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На змаганнях 27-річний українець Михайло Усач посів 4 підсумкову позицію і став одним із трьох спортсменів, що забезпечили собі перепустку до Парижа.

Це перша ліцензія на Ігри-2024 для українських лучників. Вона є неіменною, пізніше тренерський штаб визначить хто представлятиме Україну у Парижі.

Наступна можливість кваліфікуватися на Олімпійські ігри у лучників буде в рамках чемпіонату Європи знову в Ессені, з 7 до 12 травня.

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