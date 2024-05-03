Національна збірна України з хокею виграла чемпіонат світу в дивізіоні 1В

Національна збірна України з хокею повертається в дивізіон 1А після перемоги на чемпіонаті світу в дивізіоні 1В.

Про це повідомляє пресслужба ФХУ.

У вирішальному матчі українці перемогли збірну Литви з рахунком 4:1 (0:1, 0:1, 1:2).

Таким чином, збірна України з хокею здобула 5 перемог у 5 матчах.

Збірна України з хокею здобула чергову перемогу на чемпіонаті світу в дивізіоні 1В, матч між збірними України та Іспанії закінчився з рахунком 6:1 (0:0, 1:1, 5:0).

Збірна України з хокею здобула у Вільнюсі третю поспіль суху перемогу на чемпіонаті світу в дивізіоні 1В. Україна перемогла збірну Китаю з рахунком 9:0 (4:0, 2:0, 3:0).

Збірна України здобула другу перемогу на чемпіонаті світу в дивізіоні 1В. У матчі, який на півгодини переривався через пошкодження льодової поверхні, наші хокеїсти всуху перемогли нідерландців.

Перед тим хокейна збірна України розгромила Естонію на старті Чемпіонату світу. Українська збірна перемогла з рахунком 8:0.