На ЧС із хокею збірна Україна "всуху" перемогла Нідерланди

Збірна України здобула другу перемогу на чемпіонаті світу в дивізіоні 1В. У матчі, який на півгодини переривався через пошкодження льодової поверхні, наші хокеїсти всуху перемогли нідерландців.

Про це повідомила Федерація хокею України.

Едуард Захарченко слідом за Богданом Дьяченком записав до активу шатаут, а Пилип Пангелов-Юлдашев, Ігор Мережко, Віктор Захаров і Олександр Пересунько результативними кидками зусилля воротаря підтримали.

У цьому матчі тренери нашої команди вирішили дати перепочинок нападникові Данилові Трахту, котрий закинув голландцям чотири шайби в матчі торішнього чемпіонату світу.

За відсутності нападника, який у стартовому поєдинку проти естонців грав у першій п’ятірці, були проведені відчутні зміни у кожній з ланок, найпомітніша з яких – у напад повернувся Олексій Янішевський, гравець, який до сезону-2023/2024 грав лише на позиції форварда, але в ході попереднього чемпіонату України переквалфікувався в оборонця і в цьому статусі й повернувся після чотирирічної перерви в збірну.

Цю гру наші хокеїсти розпочали в’яло і відкрили рахунок лише в середині періоду, коли на восьмій хвилині дальнім кидком у більшості ворота суперників вразив Пилип Пангелов-Юлдашев. Після того гра стала жвавішою.

Аж до миті, поки в зустрічі не виникла майже півгодинна пауза, пов’язана з пошкодженням льодової поверхні.

"В принципі, представники українського чемпіонату звикли грати в умовах непередбачуваних пауз, пов’язаних з повітряними тривогами, так що ця їх сильно не спантеличила. Різниця полягає в тому, що вдома в схожих обставинах після догравання періоду нова 20-хвилинка розпочинається практично відразу. На чемпіонаті світу регламентована пауза була за графіком і це трохи вплинуло на азартність в діях найперше наших хокеїстів", – додали у федерації.

Через чотири хвилини після відновлення гри Україна закинула другу шайбу: Олексій Янішевський скинув шайбу на Ігоря Мережка, який подвоїв перевагу "синьо-жовтих".

У другому періоді Україна закинула ще одну шайбу. На 34-й хвилині Віталій Лялька віддав передачу на Віктора Захарова, який закинув шайбу під перекладину.

На 46-й хвилині українці реалізували контратаку: Олександр Пересунько з другої спроби закинув шайбу у ворота Нідерландів.

Врешті, зустріч завершилася перемогою українців 4:0.

В інших поєдинках другого туру збірна Китаю перемогла 7:1 суперників з Іспанії, а команда Литви – 6:1 Естонію.

Україна, Китай та Литва після двох турів ідуть без втрат.

30 квітня збірна України починаючи з 12:30 гратиме проти першого з прямих конкурентів за перемогу в турнірі – збірної Китаю.

Перед тим хокейна збірна України розгромила Естонію на старті Чемпіонату світу. Українська збірна перемогла з рахунком 0:8.