Сьогодні "Арсенал" Зінченка зіграє проти "Тоттенгема" в матчі АПЛ

Сьогодні в рамках 35-го туру англійської Прем'єр-ліги відбудеться матч між "Тоттенгемом" та "Арсеналом".

Гра розпочнеться о 16:00 за київським часом.

Матч обіцяє бути запеклим, адже обидві команди борються за свої цілі. "Шпори" прагнуть потрапити до Ліги чемпіонів, а "каноніри" намагаються вперше за кілька років стати чемпіонами АПЛ.

"Тоттенгем" зазнав нищівної поразки від Ньюкасла (0:4), але все ще зберігає шанси на четверте місце.

"Арсенал" навпаки перебуває на підйомі після розгрому "Челсі" з рахунком 5:0. Вони лідирують у чемпіонаті та прагнуть уникнути помилок минулого сезону, коли команда невдало завершила турнір.

Що ж до прогнозів, то експерти Favbet вважають фаворитом "канонірів" і з коефіцієнтом 1.70.