​​Повторення фіналу сезону 2019/20 чи 15-й титул Ліги чемпіонів для Мадрида

Реал Мадрид – Баварія

Фото: https://www.realmadrid.com/

У виснажливій боротьбі за вихід у півфінал Ліги чемпіонів УЄФА команда Карло Анчелотті здолала “Манчестер Сіті” у серії післяматчевих пенальті.

Фото: EPA/UPG Воротар «Реала» Андрій Лунін відбиває пенальті Матео Ковачіча під час серії пенальті в матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА між «Манчестер Сіті» та «Реал Мадрид», 17 квітня 2024 року.

Її суперником стала мюнхенська “Баварія”, яка провалила сезон у Бундеслізі після 11-річного домінування, але змогла оговтатися та здолати “Арсенал” у чвертьфінальному матчі-відповіді завдяки голу Кімміха.

Фото: https://www.arsenal.com/

У цьому сезоні “Реал Мадрид” вже відплатив “Ман Сіті” за ганебний півфінальний виліт минулого сезону та потенційно перебуває за три матчі від здобуття рекордного 15 титулу Ліги чемпіонів.

Однак “Баварія” не менш вмотивована на прийдешній поєдинок, оскільки найпрестижніший європейський титул є єдиним шансом для мюнхенців уникнути першої без трофейної кампанії за понад десять років. Теперішній головний тренер німців Томас Тухель добре знає як піднятися на п'єдестал Ліги чемпіонів, адже у сезоні 2020/21 він успішно привів “Челсі” до чемпіонства.

Фото: EPA/UPG

Остання зустріч команд була у рамках півфіналу Ліги чемпіонів сезону 2017/18, тоді у виїзному поєдинку “Реал” привіз додому перемогу (1:2). У матчі-відповіді команди зіграли внічию, тож за сумою двох матчів королівський клуб вийшов у фінал. Тоді у фінальному поєдинку, що проходив у Києві на НСК Олімпійському мадридці перемогли “Ліверпуль” з рахунком 3:1.

Вершкові мають більше шансів на перемогу у цьому двобої, але німці так просто не відступлять і складуть їм чудову конкуренцію задля здобуття свого сьомого кубку ЛЧ.

Боруссія Дортмунд – Парі Сен-Жермен

“Боруссія Дортмунд” і ПСЖ розділили місце в “групі смерті” цього сезону, залишивши позаду “Мілан” і “Ньюкасл Юнайтед”, а потім витіснили іспанські команди з турніру. Перед тим, як здійснити камбек проти “Атлетіко Мадрид”, підопічні Едіна Терзіча зі скрипом пройшли ПСВ Ейндховен, а парижани виявилися значно сильнішими за “Реал Сосьєдад” та “Барселону”.

Фото: https://twitter.com/ChampionsLeague

Перш ніж відпускати свою найбільшу зірку форварда Кіліана Мбаппе парижани будуть прагнути здобути свій перший титул Ліги чемпіонів. І справді шанси парижан потрапити на фінал у Лондоні є достатньо великими, адже у протистоянні з дортмундцями вони програли лише один з шести єврокубкових матчів. Якщо все ж таки “Баварія” зможе перевершити очікування та обіграти “Реал Мадрид” у півфінальному матчі, ми можемо стати свідками повторення фіналу 2019/20, де мюнхенці перемогли ПСЖ з рахунком 1:0.

Та якщо ПСЖ схибить та програє “Боруссії” на нас очікує ще одне повторення історичного фіналу 2013 року на тому ж таки “Вемблі” у Лондоні, коли “Баварія” обіграла дортмундську “Боруссію” 2:1.

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За оцінками експертів Favbet, найбільше шансів на перемогу в турнірі має “Реал”. Дещо нижчі і майже рівні шанси у ПСЖ та “Баварії”. І відчутно менше шансів у “Боруссії”.

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