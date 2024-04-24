Оприлюднено місце проведення товариського поєдинку між футбольними збірними України та Польщі

Футбольні збірні України та Польщі проведуть товариський поєдинок у Варшаві на Національному стадіоні.

Про це повідомила пресслужба Польського футбольного союзу.

Матч Польща - Україна відбудеться 7 червня.

На цьому ж стадіоні поляки гратимуть зі збірною Туреччини 10 червня.

Крім того, збірна України перед Євро-2024 проведе спаринги з 3 червня з командою Німеччини, а 11 червня - з Молдовою.

Чемпіонат Європи відбудеться з 14 червня до 14 липня у Німеччині.

Серед учасників континентальної першості є збірна України, яка зіграє у групі Е з Бельгією, Словаччиною та Румунією.

Перший поєдинок на Євро-2024 команда Сергія Реброва проведе 17 червня в Мюнхені проти збірної Румунії.