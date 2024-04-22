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"Мілан" - "Інтер" вперше проведуть італійське дербі в понеділок

Якщо "нерадзуррі" виграють, то достроково стануть переможцями чемпіонату країни.

"Мілан" - "Інтер" вперше проведуть італійське дербі в понеділок
"Мілан" - "Інтер" (архівне фото)
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 22 квітня, у рамках 33-го туру італійської Серії А зійдуться "Мілан" та "Інтер". Гра відбудеться на стадіоні "Сан Сіро" в Мілані і розпочнеться о 21:45.

Наразі "Інтер" є лідером чемпіонату Італії. Команда набрала 76 очок у 29 матчах. "Мілан" - на другій позиції із 62 очками. 

Як зазначають місцеві ЗМІ, це буде перший випадок в історії, коли міланське дербі відбудеться в понеділок. Таким чином, після нього можна вважати, що дербі проходило хоча б раз у кожен із семи днів тижня.

"Інтер" не програвав у рамках Серії А з 27-го вересня минулого року (домашній матч проти "Сассуоло", 1:2).Після нього було 26 ігор без поразок, 21 з яких завершилися перемогами. Якщо "нерадзуррі" виграють, то достроково стануть переможцями чемпіонату Італії.

"Мілан" не програвав у чемпіонаті в 7 турах поспіль (5 перемог, 2 нічиї).

Що ж до прогнозів, то експерти Favbet вважають фаворитами "Інтер": поставити на їхню перемогу можна з коефіцієнтом 1,99. Успіх "Мілану" оцінюють у 3.95. Ставки на нічию приймаються за 3:65.

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