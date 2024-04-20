Українка Марта Костюк у Штутгарті перемогла “третю ракетку” світу Корі Діонн Гофф

Костюк у трьох сетах здобула вольову перемогу над переможницею US-Open-2023 .

Українська тенісистка Марта Костюк у Штутгарті перемогла “третю ракетку” світу Корі Діонн Гофф із США.

Про це повідомляє “Укрінформ”.

Костюк перемогла американку у матчі за вихід до 1/2 фіналу змагань. Вона у трьох сетах здобула вольову перемогу над переможницею US-Open-2023 - 3:6, 6:4, 7:6 (8:6).

Наступною суперницею Костюк буде Маркета Вондроушова з Чехії. Вона за дві години взяла гору над посіяною під 2-м номером “нейтральною” Аріною Соболенко - 3:6, 6:3, 7:5.

Грунтовий турнір у Штутгарті має призовий фонд у розмірі 922,5 тис. доларів, він завершиться 21 квітня.

Чемпіонкою на цих кортах останні два роки ставала Іга Швьонтек. Вона у півфіналі гратиме з “посіяною” під 4-м номером Оленою Рибакіною з Казахстану.