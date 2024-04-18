Папа Римський підписав пояс WBC, за який битимуться Усик та Ф'юрі

Президент Світової боксерської ради Маурісіо Сулейман розповів Sky Sports, що зміг потрапити на аудієнцію до Папи Римського Франциска. Під час зустрічі понтифік підписав пояс чемпіона світу у суперважкій вазі, за який битимуться британець Тайсон Ф'юрі та українець Олександр Усик.
За словами Сулеймана, очільник Римо-католицької церкви благословив нагороду найкращому боксеру планети та залишив на ній два своїх автографи - на кожній зі сторін, що присвячені учасникам прийдешнього мегафайту. Таким чином він хотів уникнути звинувачень, що має свій вболівальницький інтерес у найочікуванішому бою десятиріччя.
- Усик та Ф'юрі мали зустрітися на ринзі 17 лютого, проте через травму британця бій було перенесено на 18 травня.
- На кону поєдинку - титул абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі. Нараз Усик володіє поясами WBA, WBO, IBF та IBO, а Ф'юрі - поясом WBC, який і був підписаний Папою.