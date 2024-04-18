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Папа Римський підписав пояс WBC, за який битимуться Усик та Ф'юрі

Понтифік двічі залишив свій автограф, щоб його не звинуватили у підтримці одного з боксерів.

Папа Римський підписав пояс WBC, за який битимуться Усик та Ф'юрі
Пояс WBC
Фото: Sky Sports

Президент Світової боксерської ради Маурісіо Сулейман розповів Sky Sports, що зміг потрапити на аудієнцію до Папи Римського Франциска. Під час зустрічі понтифік підписав пояс чемпіона світу у суперважкій вазі, за який битимуться британець Тайсон Ф'юрі та українець Олександр Усик.

За словами Сулеймана, очільник Римо-католицької церкви благословив нагороду найкращому боксеру планети та залишив на ній два своїх автографи - на кожній зі сторін, що присвячені учасникам прийдешнього мегафайту. Таким чином він хотів уникнути звинувачень, що має свій вболівальницький інтерес у найочікуванішому бою десятиріччя. 

  • Усик та Ф'юрі мали зустрітися на ринзі 17 лютого, проте через травму британця бій було перенесено на 18 травня.
  • На кону поєдинку - титул абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі. Нараз Усик володіє поясами WBA, WBO, IBF та IBO, а Ф'юрі - поясом WBC, який і був підписаний Папою. 
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