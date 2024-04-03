Український боксер Даніель Лапін виступить в андеркарді бою Усик – Ф'юрі

Український боксер в напівважкій вазі Даніель Лапін (9-0, 3 КО) проведе поєдинок в андеркарді бою за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між Олександром Усіком і Тайсоном Ф’юрі, повідомляє Суспільне Спорт.

Суперником Лапіна стане португалець Октавіу Пудівітр (9-1, 4 КО).. Бій Лапін – Пудівітр відбудеться 18 травня у саудівському Ер-Ріяді. Саме там пройде боксерський вечір, головною подією якого стане історичний поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі.

Всього в андеркарді бою Усик — Ф'юрі дев'ять боїв. Серед них два титульні поєдинки:

Джей Опетая (Австралія, 24-0) — Майріс Брієдіс (Латвія, 28-2) — перша важка вага (вакантний титул IBF)

Джо Кордіна (Велика Британія, 17-0) — Ентоні Какаче (Ірландія, 21-1) — друга напівлегка вага (титул IBF)

Агіт Кабаєл (Німеччина, 24-0) — Франк Санчес (Куба, 24-0-1) — надважка вага

Сєргєй Ковальов (35-4-1) — Робін Сафар (Швеція, 16-0) — напівважка вага

Марк Чемберлен (Велика Британія, 15-0) — Джошуа Вагаб (Нігерія, 23-1) — легка вага

Даніель Лапін (Україна, 9-0) — Октавіу Пудівітр (Португалія, 9-1) — напівважка вага

Мозес Ітаума (Велика Британія, 22-0) — Ілья Мезенцев (Німеччина, 24-3) — надважка вага

Девід Н'їка (Нова Зеландія, 8-0) — Міхаель Зайтц (Німеччина, 12-0) — перша важка вага

Айзек Лоу (Велика Британія, 24-2) — Хасібулла Ахмаді (Афганістан, 16-1) — напівлегка вага

Лапін востаннє виходив у ринг у лютому, коли відправив у нокаут 34-річного чорногорця Альміра Скрієлі вже у другому раунді. Суперник українця Пудівітр свій останній бій провів у грудні 2023 року: технічним нокаутом здолав Хуана Боаду.

Даніель Лапін – 26-річний український боксер, який виступає у напівважкій вазі. Боксер дебютував на професійному рингу у 2020 році. З того часу провів дев’ять переможних боїв, з них три нокаутом. У серпні 2023 року завоював перший титул — IBO Continental у напівважкій вазі.

Тим часом WBC призначила Олександру Гвоздику бій за титул тимчасового чемпіона світу з боксу. Суперником українця стане непереможений американець Девід Бенавідес. Дата й місце проведення поєдинку визначаться згодом.