Дубль Довбика допоміг "Жироні" обіграти "Бетіс"

Матч 30-го туру іспанської Прімери, в якому "Жирона" приймала "Бетіс", завершився з рахунок 3:2 на користь жиронців, передає Sport.ua.
Дубль оформив український форвард Артем Довбик - спершу було вдале пенальті на 36-ій хвилині, опісля він прийняв м'яч від Порту і на 65-ій хвилині "Жирона" отримала вже два голи від українця.
Забиті м'ячі поєдинку в підсумку: Довбик, 36 (пен.), 65, Стуані, 90+2 – Вілліан Жозе, 45+4, 76.
До речі, останній гол став 16-им для Довбика в Ла Лізі. Це дозволило йому вийти в лідери гонки бомбардирів.
Довбик і Циганков повернулися в розташування "Жирони" після успіху у плей-офф відбору на Євро. Обоє українців одразу потрапили у стартовий склад каталонців.
"Жирона" оголосила про обрання українського форварда Артема Довбика футболістом місяця за підсумками січня.
- 26-річний український форвард, якого вже визнавали топгравцем "Жирони" в листопаді та грудні 2023 року, у січні провів шість матчів за команду Мічела. Чотири рази українець виходив на матчі Ла Ліги, ще двічі — на зустрічі Кубка Іспанії.
- У матчі чемпіонату 24 січня проти "Севільї" (5:1) Артем оформив свій дебютний хеттрик за іспанську команду. Також українець віддавав результативні передачі в січневих зустрічах з "Атлетіко" (4:3) та "Мальоркою" (2:3), у чемпіонаті та Кубку Іспанії відповідно.