Артема Довбика втретє поспіль визнали футболістом місяця в "Жироні"

В нападника збірної України – три голи та дві результативні передачі від початку 2024 року.

"Жирона" оголосила про обрання українського форварда Артема Довбика футболістом місяця за підсумками січня. Про це йдеться на сторінках каталонців у соціальних мережах, передає Суспільне Спорт.

26-річний Довбик, що вже визнавався топгравцем "Жирони" в листопаді та грудні 2023 року, у січні провів шість матчів за команду Мічела. Чотири рази українець виходив на матчі Ла Ліги, ще двічі — на зустрічі Кубка Іспанії.

У матчі чемпіонату 24 січня проти "Севільї" (5:1) Артем оформив свій дебютний хеттрик за іспанську команду. Також українець віддавав результативні передачі в січневих зустрічах з "Атлетіко" (4:3) та "Мальоркою" (2:3), у чемпіонаті та Кубку Іспанії відповідно.

У фанатському голосуванні Довбик випередив чотирьох партнерів за "Жироною": захисників Дейлі Блінда, Яна Коуту, півзахисників Івана Мартіна та Порту.

Перший матч "Жирони" в лютому Довбик пропустив через травму коліна. Без українця команда вперше за п'ять матчів не відзначилася голом проти "Реала Сосьєдад" у чемпіонаті — нічия 0:0.

Очікується, що Довбик повернеться до складу каталонців у матчі лідерів Ла Ліги проти "Реала". Зустріч першої та другої команд турнірної таблиці відбудеться в суботу, 10 лютого. Більше про це читайте у матеріалі LB.ua.