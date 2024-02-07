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Україна вимагає від МОК відсторонити атлетів із Росії та Білорусі

Їхня часть створює передумови для небажання спортсменів з багатьох країн брати участь у змаганнях разом із поплічниками вбивць українців.

Україна вимагає від МОК відсторонити атлетів із Росії та Білорусі
Зустріч із із членкинею виконкому МОК Еммою Терхо
Фото: Міністерство молоді та спорту

Україна вимагає від Міжнародного олімпійського комітету втрутитися і відсторонити від змагань російських і білоруських атлетів, які підтримують війну.

Про це повідомила пресслужба Міністерства молоді та спорту.

Вимогу озвучили під час зустрічі із членкинею виконкому МОК, головою комісії атлетів МОК Еммою Терхо заступник міністра молоді та спорту України з питань європейської інтеграції Андрій Чесноков та член комісії атлетів НОК Владислав Гераскевич.

Вони навели численні факти нехтуванням прямими доказами підтримки війни російськими та білоруськими атлетами керівниками міжнародних спортивних федерацій боротьби, дзюдо, тхеквондо тощо.

"Така ситуація ставить під сумнів озвучену президентом МОК Томасом Бахом позицію, що всі міжнародні спортивні федерації ефективно виконують рекомендовані умови МОК щодо допуску індивідуальних нейтральних атлетів", - зазначив Андрій Чесноков.

"А у звʼязку із безвідповідальним рішенням Виконкому МОК щодо допуску спортсменів із держав-агресорок на Олімпіаду в Парижі, де знову чітко не визначено критерії нейтральності та чіткі механізми моніторингу фактів підтримки війни, це створює ще більше передумов для небажання атлетів з багатьох країн брати участь у змаганнях спільно із поплічниками вбивць українців", - додав він.

У відповідь Емма Терхо зазначила, що висловлені українською стороною аргументи будуть доведені до відома членів Виконкому МОК та Комісії атлетів МОК.

Нагадаємо, що за два роки в Україні позбавили спортивних звань сімох тренерів і 37 спортсменів.

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