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Старт чемпіонату світу з біатлону можуть відкласти через шторм

У чеському Новому Месті наразі тепла погода, але організатори запевняють, що мають достатні запаси штучного снігу.

Старт чемпіонату світу з біатлону можуть відкласти через шторм
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Організатори чемпіонату світу-2024 з біатлону в чеському Новому Месті вимушено закрили стадіон через наслідки шторму.

Про це повідомляє видання NRK із посиланням на в Міжнародний біатлонний союз.

Згідно із розкладом, перший старт чемпіонату - класична змішана естафета - має відбутися завтра, 7 лютого. Однак, ситуацію ускладнили погодні умови: до теплої погоди і дощів додався шторм, через який доведеться відкласти початок першості щонайменше на одну добу - до 8 лютого.

"Ми все скасували. Стадіон постраждав унаслідок погоди протягом ночі, ми втратили багато снігу. Попереду ще багато роботи. Снігове покриття достатньо товсте, і в нас є 50 тисяч кубічних метрів снігу в запасі. Кількість снігу – не проблема. Але ще є багато роботи, яку потрібно виконати для забезпечення бажаних умов", - прокоментував директор IBU Даніель Бьом.

Зараз організатори вживають безпекових заходів та прибирають арену.

У Новому Месті наразі тепла погода. Метеорологи прогнозують, що до кінця тижня температура сягатиме 12 градусів тепла удень, зі спадом до 3-4 градусів на початку наступного тижня. Водночас в IBU зазначають, що мають достатні запаси штучного снігу для проведення чемпіонату.

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