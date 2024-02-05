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Ф'юрі заявив, що був "на 100% готовий" до бою з Усиком у лютому попри травму

Тайсон Ф'юрі розповів про підготовку до відкладеного бою і травму у спарингу

Ф'юрі заявив, що був "на 100% готовий" до бою з Усиком у лютому попри травму
Фото: skysports.com

Чемпіонський бій між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі офіційно перенесено на 18 травня 2024 року. Поєдинок мав відбутись 17 лютого, однак британець отримав травму.

Про це повідомляє "Суспільне. Спорт".

Під час прямого ефіру з Олександром Усиком та Туркі Аль аш-Шейхом, який займається проведенням бою в Саудівській Аравії, Ф'юрі розповів деталі про свою травму. За словами британця, йому наклали 11 швів над оком.

"Я домовився про 12 раундів спарингів із чотирма різними хлопцями [у п’ятницю]. У п'ятому раунді я отримав ліктем в око, розсічення над оком, і, звісно, відправився у лікарню, де мені наклали 11 швів. У них є медичні висновки, у них є все… З цим нічого не зробиш, у спарингах таке буває. Лайно трапляється. Зі мною раніше ніколи такого не було, це вперше", — відзначив Ф'юрі.

При цьому боксер розповів, що "перебуває в хорошій формі" і був "повністю готовий" до поєдинку з Усиком у лютому.

"Я у фантастичній формі. Дуже старанно тренувався, дотримуючись чудової дієти, і був готовий запалювати. Очевидно, я дуже розчарований. Давно розпочав тренувальний табір, вже п'ять тижнів був далеко від сім'ї в Саудівській Аравії, тренувався... Це [травма] не щасливий випадок для мене. Приймаю Божу волю такою, якою вона є. Я був у фантастичній формі, готовий до бою. Був на 100% упевнений, що нокаутую Усика. У мене не було сумнівів. Я був готовий на 100%", - сказав боксер.

  • Бій Усик — Ф'юрі за чотири основних титули у надважкій вазі намагаються організувати з 2022 року. 
  • На початку минулого року сторони не зуміли погодити умови зустрічі, але врешті дійшли згоди та підписали окремі контракти у вересні.
  • Згодом поєдинок планували на грудень. Потім він був відкладений на 17 лютого через перемогу Ф'юрі над Франсісом Нганну. Британець отримав розсічення над оком під час спарингу і оголосив, що не зможе боксувати.
  • Представники Усиканамагалися знайти Олександру нового суперника на 17 лютого. Зокрема, про готовність боксувати з українцем заявив обов'язковий претендент за лінією IBF, непереможений Філіп Хргович. 
  • Проте організатори перенесли увесь вечір боксу 17 лютого на три місяці.
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