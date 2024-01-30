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Україна другий рік поспіль оновлює національний рекорд на Чемпіонаті світу з санного спорту

За останні два сезони українські санкарі вперше фінішували у топ-10 на рівні Кубка світу.

Україна другий рік поспіль оновлює національний рекорд на Чемпіонаті світу з санного спорту
Антон Дукач (архівне фото)
Фото: lpnu.ua

Другий рік поспіль Україна завершує Чемпіонат світу з санного спорту з найкращим результатом у чоловічих одномісних санях: Антон Дукач став 12-м, Андрій Мандзій — 15-м.

Про це повідомляє "Суспільне. Спорт".

До чемпіонату світу-2023 Україна жодного разу в історії не фінішувала двома санкарями у топ-20. Однак, вже другий рік поспіль нашим спортсменам вдається зробити не лише це, а й оновити національні рекорди: у 2023-му Андрій Мандзій встановив новий рекорд – 14-те місце, у 2024-му Дукач його перевершив – 12-те.

Прогрес збірної України у чоловічих одномісних санях на ЧС супроводжується покращенням виступів Дукача та Мандзія й на етапах Кубка світу.

За останні два сезони українські санкарі вперше фінішували у топ-10 на рівні Кубка світу, результати у топ-20 вдавалося їм показувати й на двох останніх чемпіонатах Європи.

Головний тренер збірної України Тарас Гарцула, який вже відпрацював з нею на трьох Олімпіадах, зазначає, що ще до початку роботи з чоловічою командою "ніхто навіть не вірив у фініш у топ-30 в одномісних санях на рівні чемпіонату світу". Хоча на останніх турнірах українські санкарі починають боротися навіть за потрапляння у топ-10.

До кінця сезону відбудуться ще п'ять етапів Кубка світу. На всіх українські санкарі, за словами головного тренера, будуть представлені. А вже у наступному сезоні – 2024/25 – українці боротимуться за здобуття перших олімпійських ліцензій на Ігри-2026.

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