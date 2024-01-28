Італієць Яннік Сіннер переміг росіянина та виграв чоловічий Australian Open

Італієць Яннік Сіннер переміг росіянина Даниїла Медведєва у захопливому п’ятисетовому фіналі та виграв чемпіонат Australian Open серед чоловіків у одиночному розряді. Він став першим італійцем-переможцем турніру Великого шолома з 1976 року, пише CNN.

Спортсмен також став наймолодшим переможцем Australian Open чоловічої статі з 2008 року. Він завершив турнір із показником 3-6 3-6 6-4 6-4 6-3.

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Як відомо, росіянам і білорусам дозволили брати участь у Australian Open під нейтральним прапором. Україна при цьому закликала повністю заборонити участь, однак Федерація тенісу Австралії відповіла, що спортсмени з РФ і Білорусі зможуть виступати "в індивідуальному порядку – без прапорів та іншої національної символіки", писало ZN.UA.

Чемпіонат є першим турніром Великого шолому в цьому сезоні.