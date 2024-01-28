Ціль — нафта. Українські оперативні можливості ростуть
Ціль — нафта. Українські оперативні можливості ростуть
Зміни у вищій освіті. «Ризики — у реалізації. Це стосується всього, що ми придумуємо, а потім починаємо втілювати»
Зміни у вищій освіті. «Ризики — у реалізації. Це стосується всього, що ми придумуємо, а потім починаємо втілювати»
США розробляють новий план допомоги для України, який базуватиметься на обороні від російських наступів, — Washington Post
США розробляють новий план допомоги для України, який базуватиметься на обороні від російських наступів, — Washington Post
Арахамія пропонує розкрити дані про втрати: "Коли питаєте людей, не чув жодного разу менше ніж 100 000. А вони менші"
Арахамія пропонує розкрити дані про втрати: "Коли питаєте людей, не чув жодного разу менше ніж 100 000. А вони менші"
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Удари ГУР в тилу Росії лякають західних партнерів, які бояться ядерної атаки РФ у відповідь, – Financial Times
Удари ГУР в тилу Росії лякають західних партнерів, які бояться ядерної атаки РФ у відповідь, – Financial Times
Ще 17 "слуг народу" написали заяви на складання мандата народного депутата, – Арахамія
Ще 17 "слуг народу" написали заяви на складання мандата народного депутата, – Арахамія
Законопроєкт про мобілізацію розглянуть у Раді 6 лютого. Друге читання буде або зразу, або через тиждень, – Арахамія
Законопроєкт про мобілізацію розглянуть у Раді 6 лютого. Друге читання буде або зразу, або через тиждень, – Арахамія
На Чернігівщині за унікальною технологією будують найдовший міст через Десну
На Чернігівщині за унікальною технологією будують найдовший міст через Десну
ГоловнаСпорт

Італієць Яннік Сіннер переміг росіянина та виграв чоловічий Australian Open

22-річний спортсмен став наймолодшим переможцем Australian Open чоловічої статі з 2008. 

Італієць Яннік Сіннер переміг росіянина та виграв чоловічий Australian Open
Яннік Сіннер (ілюстративне фото)
Фото: UA-Football

Італієць Яннік Сіннер переміг росіянина Даниїла Медведєва у захопливому п’ятисетовому фіналі та виграв чемпіонат Australian Open серед чоловіків у одиночному розряді. Він став першим італійцем-переможцем турніру Великого шолома з 1976 року, пише CNN.

Спортсмен також став наймолодшим переможцем Australian Open чоловічої статі з 2008 року. Він завершив турнір із показником 3-6 3-6 6-4 6-4 6-3. 

Фото: скріншот Google

Як відомо, росіянам і білорусам дозволили брати участь у Australian Open під нейтральним прапором. Україна при цьому закликала повністю заборонити участь, однак Федерація тенісу Австралії відповіла, що спортсмени з РФ і Білорусі зможуть виступати "в індивідуальному порядку – без прапорів та іншої національної символіки", писало ZN.UA.

Чемпіонат є першим турніром Великого шолому в цьому сезоні. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies