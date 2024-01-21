Мелоні зробила перший міжнародний візит з початку головування Італії у G7

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні зустрілася вчора з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у Стамбулі.
Це була перша офіційна іноземна поїздка очільниці італійського уряду після того, як її країна почала головувати у “Групі семи” (G7), пише Bloomberg.
Видання зазначає, що країни прагнуть збільшити торгівлю з 25 до 30 мільярдів євро до 2030 року.
Йдеться, зокрема, про оборонні угоди. Вони можуть включати машинобудівний італійський холдинг Leonardo SpA, який працює у сферах аерокосмічної техніки та безпеки в усьому світі.
На порядку денному візиту також була міграція. Обидві країни розглядають угоди про посилення співпраці з Лівією. За даними італійських ЗМІ, три країни можуть підписати угоду про міграцію до літа.
Візиту Мелоні передувала низка неофіційних переговорів між лідерами на полях міжнародних зустрічей на Балі, Вільнюсі, Нью-Йорку та Дубаї.
- З початку січня Італія розпочала головування у “Групі семи”, замінивши Японію, а також групі послів G7 із підтримки України.
- Як пише Укрінформ, Мелоні під час голосування Риму має оприлюднити так званий “План Маттеї”, спрямований на сприяння справедливому співробітництву за моделлю принципів партнерства Енріко Маттеї між Італією, Африкою та Європою.
- 13-15 червня в Італії відбудеться саміт Групи.