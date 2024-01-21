Мелоні зробила перший міжнародний візит з початку головування Італії у G7

Очільниця уряду Італії зустрілася у Стамбулі з президентом Ердоганом.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні зустрілася вчора з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у Стамбулі.

Це була перша офіційна іноземна поїздка очільниці італійського уряду після того, як її країна почала головувати у “Групі семи” (G7), пише Bloomberg.

Видання зазначає, що країни прагнуть збільшити торгівлю з 25 до 30 мільярдів євро до 2030 року.

Йдеться, зокрема, про оборонні угоди. Вони можуть включати машинобудівний італійський холдинг Leonardo SpA, який працює у сферах аерокосмічної техніки та безпеки в усьому світі.

На порядку денному візиту також була міграція. Обидві країни розглядають угоди про посилення співпраці з Лівією. За даними італійських ЗМІ, три країни можуть підписати угоду про міграцію до літа.

Фото: EPA/UPG Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні та президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган

Візиту Мелоні передувала низка неофіційних переговорів між лідерами на полях міжнародних зустрічей на Балі, Вільнюсі, Нью-Йорку та Дубаї.