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В італійському місті зупинили показ російського пропагандистського фільму

Показ зупинили після публікації італійського адвоката.

В італійському місті зупинили показ російського пропагандистського фільму
Фото: Скріншот Х (Twitter) проросійського кореспондента Андреа Лучіді

В одному з міст італійського регіону Лаціо зупинили показ російського пропагандистського фільму "Свидетель" із брехнею про події російсько-української війни.

"Анонс показу "Свидетеля" на 18 лютого у місті Вітербо поширив проросійський італомовний Twitter-акаунт Donbass Italia та проросійський кореспондент Андреа Лучіді. Подію планували провести у театрі Сан Леонардо", – пише "Європейська правда".

Як йдеться у матеріалі, після анонсу у локальних виданнях вийшла колонка місцевого адвоката і політика Джакомо Бареллі, де він розкритикував фільм як "сповнений брехні", висловив солідарність з Україною і закликав втрутитися у ситуацію адміністрацію театру та усіх, хто має вплив на рішення.

Згодом адміністрація театру опублікувала заяву.

"Театр Сан-Леонардо, отримавши пропозицію, вирішив належним не погоджуватися на показ, розуміючи, що більшості людей цей фільм буде сприйнятий як контроверсійний", – йдеться у заяві.

Проте, як зазначає видання, схоже, що готуються спроби показати фільм в інших італійських містах, зокрема у Мілані. 

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