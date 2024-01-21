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У порту Усть-Луги в Росії палає термінал компанії "Новатек"

Термінал компанії "Новатек" розташований приблизно за 850 км від кордону України.

У порту Усть-Луги в Росії палає термінал компанії "Новатек"
Фото: росЗМІ

Уночі 21 січня в порту Усть-Луги Ленінградської області РФ загорівся термінал газосховища "Новатек".

Про це повідомили у росЗМІ.

"У порту Усть-Луги палає термінал компанії "Новатек". Персонал евакуйовано, пожежу гасять", ідеться у повідомленні. 

За інформацією росЗМІ російська ППО незадовго до пожежі в Усть-Лугах засікла два БПЛА, що летять у бік Петербурга. Під час підльоту до міста вони змінили курс і пішли у бік Кінгісепського району Ленобласті. 

Безпілотники атакували газосховище "Новатек". Як відомо, завод займається переробкою стабільного газового конденсату і розташований у прибережній зоні, поряд зі спеціалізованим терміналом, де зберігається продукція.

У момент вибуху біля причалів пеербували три великі танкери, які прибули до Усть-Луги з Бельгії, Оману та Лівії. 

Міноборони РФ пізніше заявило про відбиття атаки безпілотників на Орловську, Тульську та Смоленську області. Пізніше у мережі з'явилася інформація, що безпілотники атакували військовий завод "Щегловський вал". Там збирають зенітно-ракетні комплекси "Панцир-С" і "Панцир-С1".

Про будь-які пошкодження та наслідки не повідомляється. Про Ленінградську область взагалі не згадується.

Термінал компанії "Новатек" розташований приблизно за 850 км від кордону України.

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