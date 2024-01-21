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У США через снігопади і морози загинули щонайменше 50 людей

Зокрема, морозні температури, снігові вітри та товстий лід спричинили аварії зі смертельними наслідками на дорогах й ускладнили авіасполучення.

У США через снігопади і морози загинули щонайменше 50 людей
Зимова погода в Нью-Йорку, 19 січня 2024
Фото: EPA/UPG

Потужна негода не вщухає у Сполучених Штатах протягом останнього тижня, що в свою чергу призвело до загибелі щонайменше 50 людей, повідомляє Укрінформ із посиланням на Yahoo News.

Морозні температури, снігові вітри та товстий лід спричинили аварії зі смертельними наслідками на дорогах й ускладнили авіасполучення.

Також через негоду були закриті школи, а тисячі людей залишилися без електроенергії.

У штаті Теннессі Департамент охорони здоров'я підтвердив 14 смертельних випадків, пов'язаних із негодою.

Ще п'ять жінок, які поверталися додому після паломництва до Мекки, загинули на шосе Пенсільванії у результаті аварії з причепом трактора.

У штаті Кентуккі зафіксували п’ять смертей, пов’язаних із негодою, а в Орегоні троє людей постраждали від ураження електричним струмом, коли під час ожеледиці в середу на їхню припарковану машину впала лінія електропередач під напругою.

Також повідомлялося про смертельні випадки в Іллінойсі, Канзасі, Нью-Гемпширі, Нью-Йорку, Вісконсині та Вашингтоні.

За даними вебсайту Flightaware.com, у п’ятницю негода вплинула на авіасполучення: понад 1 100 рейсів у США було скасовано та ще 8 000 затримано.

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