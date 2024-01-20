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Інспектори з Міноборони і посольства США перевірили озброєння і майно в одній із військових частин

Спільні інспекції щодо кінцевого використання наданої партнерами зброї триватимуть. 

Інспектори з Міноборони і посольства США перевірили озброєння і майно в одній із військових частин
Фото: Міноборони

Служба внутрішнього аудиту Міністерства оборони України, представники ЗСУ і відділу оборонного співробітництва посольства США провели перевірку озброєння та майна, яке надали американські партнери, в одній з військових частин.

Про це йдеться на сайті Міноборони.

Інспектори перевірили три основні позиції:

  • серійні номери;
  • технічний стан;
  • умови належного зберігання (безпека та охорона).

У Міноборони повідомили, що наразі триває обробка інформації та що під час спільної роботи зауважень з боку представників США не було.

Спільні інспекції щодо кінцевого використання наданої партнерами зброї триватимуть. Це роблять для посилення прозорості і зміцнення довіри у відносинах з партнерами, пояснив заступник міністра оборони Юрій Джигир.

  • У Міноборони нагадали, що концепцію самозвітування ініціювало і підписало Міністерств оборони 27 листопада 2023 року. 
  • План спільних фізичних перевірок на перше півріччя цього року узгодили минулого місяця з американською стороною.
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