Єрмак прокоментував ситуацію всередині країни: поділ - це інструмент російської агресії проти України

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак назвав інструментом російської пропаганди намагання роз’єднати Україну. Про це він заявив в інтерв’ю Lefigaro.

“Поділ - це інструмент російської агресії проти України, який використовується з часів "Помаранчевої революції". Російська пропаганда дуже полюбляє його. На жаль, деякі українські політики забувають, що сьогодні має значення лише та політика, яка веде до перемоги України. Президент Зеленський не здійснив жодної поїздки, яка б не сприяла покращенню становища українців. Як бачимо, ситуація цієї зими кардинально відрізняється від тієї, яку ми пережили минулого року”, - відзначив Єрмак, відповідаючи на питання журналіста щодо руйнування єдності всередині країни, коли "опозиція скаржиться на авторитарні ексцеси, а солдати викривають корупцію".

“Президент Зеленський дуже відданий демократії, а ми - демократична країна. Це те, за що українці боролися під час двох революцій. Президент Зеленський - перший український президент, який прийшов до влади, щоб реформувати країну. Європейська комісія визнала зусилля України у боротьбі з корупцією. Складність втілення цих реформ у життя показує, наскільки вони реальні. Жодна країна, що перебуває у стані війни, ніколи не проводила стільки реформ так успішно”, - зазначив Єрмак.

При цьому він додав, що керівництво країни не дозволить зруйнувати єдність.

“Тим, хто нас критикує, ми говоримо наступне. Де ви були 24 лютого 2022 року? Де ваша сім'я сьогодні і де вона була тоді, і що саме ви зробили, щоб допомогти нашій країні перемогти? Не думаю, що всі політики готові дати точну відповідь на це питання. В єдності - наша сила. Це пріоритет Президента. Ми нікому не дамо її зруйнувати. Кожен має боротися за те, щоб діти могли повернутися до школи. В українські міста має повернутися життя. Як сказав Президент, під час війни кожен має або воювати, або допомагати, працюючи і сплачуючи податки”, - зазначив голова Офісу президента.