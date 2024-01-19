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Зеленський до Трампа: "Я запрошую вас в Україну, до Києва"

Український президент, щоправда, висунув одну умову ексочільнику США.

Зеленський до Трампа: "Я запрошую вас в Україну, до Києва"
Президент України Володимир Зеленський
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський запросив експрезидента США Дональда Трампа відвідати Україну, повідомляє Politico.

Український президент заявив, що буде радий вітати Трампа у Києві за умови, що Трамп зможе зупинити війну з Росією протягом 24 годин, як він колись обіцяв.

Експрезидент США раніше хвалився, що якби був президентом, він міг би негайно покласти край війні і заявляв, що має добрі стосунки з обома лідерами. 

"Так, будь ласка, Дональде Трамп, я запрошую вас в Україну, до Києва... Якщо можна зупинити війну за 24 години, гадаю, цього буде достатньо, щоб приїхати до Києва будь-якого дня, коли я буду тут", - сказав Зеленський в інтерв'ю британській телекомпанії Channel. 

Президент України додав, що якщо Трамп дійсно має "формулу" припинення війни, то він хоче знати, яка вона.

  • У промові після своєї перемоги на кокусі республіканців в Айові цього тижня Трамп заявив, що "Росія не напала б", якби він був у Білому домі, оскільки він і Путін "дуже добре ладнають".
  • Торік Зеленський говорив, що Трампу треба дати можливість показати, які кроки його мирної формули. На запитання про те, чи хотів би Президент України сісти і поговорити з Трампом, Зеленський відповів ствердно. Він також сказав, що готовий обговорити з експрезидентом США його мирний план, але здати Крим і Донбас – це не план.
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