Єрмак обговорив із Сіярто підготовку зустрічі в кінці місяця в Ужгороді

Глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сіярто.

“Обговорили підготовку зустрічі, яка має відбутися 29 січня в Ужгороді. Від України візьмемо участь у зустрічі разом з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Ми налаштовані на відкритий діалог щодо обговорення двосторонніх відносин між нашими державами”, – повідомив Єрмак.

Також він подякував Петеру Сіярто за участь Угорщини в зустрічі радників із питань національної безпеки та зовнішньополітичних радників країн щодо імплементації Формули миру, яка відбулася в Давосі.

Зазначимо, на зустрічі в Ужгороді обговорять, зокрема, організацію зустрічі президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Адже раніше Орбан погодивтся зустрітися із Зеленським.

Тим часом Європарламент підтримав заклик щодо позбавлення Угорщини права голосу в блоці. "За" проголосували 345 депутатів, проте резолюція не має обов’язкової сили. Видання Politico повідомило, що тиск на Орбана посилюється, він готовий укласти угоду щодо 50 млрд євро для України. Дипломати та посадовці з оптимізмом дивляться на переговори між Єврокомісією та Будапештом. Водночас перемовини з Угорщиною триватимуть до наступного саміту лідерів Євросоюзу 1 лютого.