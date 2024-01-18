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Європарламент підтримав заклик щодо позбавлення Угорщини права голосу в блоці, – Reuters

"За" проголосували 345 депутатів, проте резолюція не має обов’язкової сили. 

Європарламент підтримав заклик щодо позбавлення Угорщини права голосу в блоці, – Reuters
Будівля Європарламенту у Страсбурзі
Фото: EPA/UPG

Європейський парламент підтримав заклик щодо покарання прем'єра Угорщини Віктора Орбана за шкоду, заподіяну демократії, зробивши ще крок до призупинення права Будапешта голосувати у блоці.

Про це пише Reuters.

За даними видання, 345 депутатів виступили "за" резолюцію, яка засуджує "навмисні, безперервні та систематичні зусилля угорського уряду, спрямовані на підрив основоположних цінностей ЄС".

Рішення також засуджує Орбана за те, що у грудні 2023 року він наклав вето на надання більшої фінансової допомоги Україні від Євросоюзу.

Крім цього, також закликали покарати угорщину за 7 статтею, що може призвести до призупинення права голосу Угорщини в ЄС.

Резолюція не має обов’язкової сили, але посилює політичний тиск на Орбана перед самітом лідерів ЄС у Брюсселі 1 лютого, на якому знову спробують домовитися про нову допомогу Україні.

  • Угорщина на чолі з Віктром Орбаном постійно протистоїть ініціативам щодо України. Роками вона блокувала засідання Ради Україна-НАТО і заявляла, що Україні в Альянсі не місце. Перед вирішальним самітом Євроради, на якому розглядали рішення про початок переговорів із Україною щодо вступу в ЄС, Орбан неодноразово заявляв, що цьому не бувати. Він говорив, що Україна не виконала всі вимоги для початку переговорів. Однак попри це учора лідери країни ЄС ухвалили рішення про запуск процесу. Орбан у цей час вийшов із зали засідань, тож участі в голосуванні не брав. Всі інші 26 країн-членів одноголосно були за. Ідею вийти на час голосування Орбану озвучив німецький канцлер Олаф Шольц. 
  • 9 січня у Європарламенті почався збір підписів, щоб позбавити Орбана права голосу в Раді ЄС. Раніше такої процедури, яка передбачена частиною 2 статті 7 Договору про ЄС, не розпочинали.
  • 18 січня стало відомо, що петиція про позбавлення Орбана права голосу в ЄС набрала 120 голосів. 
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