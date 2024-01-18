Європарламент підтримав заклик щодо позбавлення Угорщини права голосу в блоці, – Reuters

"За" проголосували 345 депутатів, проте резолюція не має обов’язкової сили.

Європейський парламент підтримав заклик щодо покарання прем'єра Угорщини Віктора Орбана за шкоду, заподіяну демократії, зробивши ще крок до призупинення права Будапешта голосувати у блоці.

Про це пише Reuters.

За даними видання, 345 депутатів виступили "за" резолюцію, яка засуджує "навмисні, безперервні та систематичні зусилля угорського уряду, спрямовані на підрив основоположних цінностей ЄС".

Рішення також засуджує Орбана за те, що у грудні 2023 року він наклав вето на надання більшої фінансової допомоги Україні від Євросоюзу.

Крім цього, також закликали покарати угорщину за 7 статтею, що може призвести до призупинення права голосу Угорщини в ЄС.

Резолюція не має обов’язкової сили, але посилює політичний тиск на Орбана перед самітом лідерів ЄС у Брюсселі 1 лютого, на якому знову спробують домовитися про нову допомогу Україні.