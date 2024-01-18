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Міністр закордонних справ Литви закликає союзників надати Україні більше систем HIMARS

За словами Ландсбергіса, якщо Захід хоче перемогти Путіна, Україні потрібно не 40 систем HIMARS, а 400.

Міністр закордонних справ Литви закликає союзників надати Україні більше систем HIMARS
Габріелюс Ландсбергіс
Фото: landbergis_twitter

Під час Українського сніданку у Давосі міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав союзників надати Україні все, що потрібно для перемоги над РФ. 

Про це повідомляє Укрінформ.

Він підкреслив, якщо Захід хоче перемогти Путіна, то Україні потрібні не 40 систем HIMARS, а 400, не 80 танків, а 1000.

Він також додав, що було б дуже добре взяти на себе зобовʼязання не лише підтримувати Україну стільки, скільки знадобиться, а й сказати: "скільки знадобиться для перемоги і додати: що б не знадобилося для перемоги. Це буде стримувальним меседжем для Путіна", – додав Ландсбергіс.

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