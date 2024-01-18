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Японія спробує “точно посадити” зонд на Місяць

Токіо прагне стати п'ятою країною, яка відправила космічний корабель на супутник Землі.

Японія спробує “точно посадити” зонд на Місяць
Фото: EPA/UPG

Японія прагне стати п'ятою країною, яка відправила космічний корабель на Місяць, пише Reuters.

Токіо спробує сьогодні здійснити точну посадку на супутник Землі, що стане поштовхом для космічної програми, яка пережила хвилю невдач.

Зонд Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA), названий “місячним снайпером”, спробує приземлитися в межах 100 метрів від своєї мети. Технологія, на думку JAXA, безпрецедентна і потрібна для пошуку місячної води та придатності до людського життя.

Зонд розпочне 20-хвилинну фазу приземлення у своїй односторонній місії з півночі суботи (15:00 за Гринвічем у п'ятницю), намагаючись приземлитися на майданчику розміром у приблизно дві спортивні доріжки на схил кратера південніше від місячного екватора.

“Жодна інша країна не досягла цього. Доказ того, що Японія має цю технологію, дасть нам величезну перевагу в майбутніх міжнародних місіях, таких як Артеміда”, − сказав Шиничиро Сакаї, менеджер проекту SLIM JAXA.

Японія все більше прагне відігравати важливішу роль у космосі, співпрацюючи з близьким союзником Вашингтоном, щоб відповісти на військову та технологічну міць Китаю, зокрема у космосі. Острівна країна має низку космічних стартапів приватного сектора та хоче відправити астронавта на Місяць у рамках програми НАСА Артеміда.

Але JAXA зіткнулася з численними невдачами, включно з невдалим запуском у березні нової флагманської ракети H3, яка мала відповідати конкурентоспроможності витрат у порівнянні з постачальниками комерційних ракет, такими як SpaceX.

  • Програма NASA Artemis ("Артеміда"), яка передбачає висадку астронавтів на Місяці в цьому десятилітті, може бути відкладена щонайменше до вересня 2026 року. Раніше ця подорож була запланована на 2025 рік.
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