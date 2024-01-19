Північна Корея провела випробовування підводного ядерного безпілотника, – Reuters

Випробовування провели на знак протесту проти спільних військових навчань Південної Кореї, Сполучених Штатів і Японії, що відбулися цього тижня.

Північна Корея провела випробування своєї підводної системи ядерної зброї на знак протесту проти спільних військових навчань Південної Кореї, Сполучених Штатів і Японії, що відбулися протягом трьох днів.

"Випробування системи "Haeil-5-23", що означає цунамі, – таку назву Північна Корея дала своїм підводним ударним безпілотникам, здатним нести ядерну зброю, – було проведено у водах біля східного узбережжя", – повідомили у Reuters.

Безпілотну систему вперше випробували в березні 2023, і державні ЗМІ заявили, що вона мала на меті здійснювати таємні атаки у ворожих водах і знищувати ударні групи ВМС і основні операційні порти шляхом створення великої радіоактивної хвилі через підводний вибух.

Як зазначили у виданні, трьохденні навчання трьох країн проходили із залученням американського авіаносця "Карл Вінсон". Їх проводили у рамках зусиль щодо покращення відповіді на нові ядерні та ракетні загрози Пхеньяна. У КНДР звинуватили Сполучені Штати, Південну Корею та Японію, назвавши навчання "несамовитими", і попередили про "катастрофічні наслідки".

"Позиція нашої армії щодо протидії підводному ядерному озброєнню ще більше вдосконалюється, і її різноманітні морські та підводні дії у відповідь продовжуватимуть стримувати ворожі військові маневри військово-морських сил США та їхніх союзників", – йдеться в заяві речника міністерства Північної Кореї.

Північнокорейське державне телебачення транслювало попередні випробування атмосферного вибуху, за якими спостерігали влада США та Південної Кореї, але повідомлення про підводну зброю не було незалежно перевірено.

Останнє повідомлення про підводне випробування відбулося через кілька днів після того, як Північна Корея запустила нову твердопаливну гіперзвукову ракету середньої дальності, яку Вашингтон, Сеул і Токіо засудили як серйозне порушення резолюцій Ради Безпеки ООН.