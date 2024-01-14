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Північна Корея запустила балістичну ракету в сторону Східного моря

Ракета впала за межами виключної економічної зони Японії. 

Північна Корея запустила балістичну ракету в сторону Східного моря
Запуск ракеты-носителя в КНДР
Фото: EPA/UPG

КНДР випробувала невизначену балістичну ракету в напрямку Японського моря. Ракета впала за межами виключної економічної зони Японії. 

Про це повідомляє Yonhap News Agency.

Така провокація з боку КНДР з балістичною ракетою є першою в цьому році. Востаннє Північна Корея проводила випробування 17 та 18 грудня 2023 року.

Відомо, що снаряд впав за межами виключної економічної зони Японії. Військові аналізують характеристики дальності польоту, висоти та швидкості снаряда.

  • У листопаді минулого року КНДР запустила балістичну міжнконтинентальну ракету у сторону Японії. Запуск відбувся через день після попередньої випущеної ракети і попередження КНДР про "жорсткішу військову відповідь" на посилення американської присутності в регіоні. 
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