Північна Корея запустила балістичну ракету в сторону Східного моря

КНДР випробувала невизначену балістичну ракету в напрямку Японського моря. Ракета впала за межами виключної економічної зони Японії.

Про це повідомляє Yonhap News Agency.

Така провокація з боку КНДР з балістичною ракетою є першою в цьому році. Востаннє Північна Корея проводила випробування 17 та 18 грудня 2023 року.

Відомо, що снаряд впав за межами виключної економічної зони Японії. Військові аналізують характеристики дальності польоту, висоти та швидкості снаряда.