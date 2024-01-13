Politico: Швеція направить два свої нові підводні човни у Балтійське море для протистояння Росії

Швеція направить два свої нові ударні підводні човни A26 у Балтійське море для протистояння Росії, пише Politico.

Їхній запуск запланований у 2027 і 2028 роках. Це 66-метрові дизель-електричні субмарини, названі Блекінге та Сконе на честь двох шведських округів, призначені для патрулювання східних ділянок НАТО під Балтійським морем, відстеження та протидії морським рухам Москви на тлі погіршення відносин між Росією і Європою.

Ці нові підводні човни Швеції, побудовані вперше з середини 1990-х років. Вони приєднаються до чотирьох діючих суден у флоті скандинавської держави.

Видання зазначає, що таким чином в Північній Європі відновлюється активність підводних флотилій. Так, норвезький флот нещодавно замовив чотири нові підводні човни у німецької компанії ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS). Нідерланди отримали пропозиції від TKMS, Saab Kockums і французької військово-морської групи на будівництво чотирьох підводних човнів, а Данія, яка позбулася свого флоту в 2004 році, нещодавно припустила, що може скасувати цей крок.

Згідно зі звітом Агентства оборонних досліджень Швеції, це розширення частково подолає відставання від найбільших європейських флотів НАТО, які цього десятиліття мають незначне зростання. Шість нових французьких підводних човнів класу Barracuda вступають в озброєння, а ще дві підводні човни типу 212 приєднаються до існуючого німецького флоту з шести. До кінця десятиліття британський флот підводних човнів класу Astute налічуватиме сім, а італійські підводні човни класу Todaro — вісім.

Європейські оновлення відбуваються на тлі російської піар-акції щодо поповнення власного флоту. У грудні Путін позував на причалі російського Біломорського центру виробництва підводних човнів у Сєвєродвінську поруч із двома новими кораблями, «Красноярськ» та «Імператор Олександр Третій».

У 2030 році в російському флоті буде 50 підводних човнів, йдеться у звіті Швеції.

Флот підводних човнів США планується трохи скоротити в чисельному вираженні до 57 до 2030 року, але продовження впровадження нового класу Virginia сприятиме збереженню та навіть розширенню технологічної переваги Америки над конкурентами протягом того ж періоду, йдеться у шведському звіті.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року генсек НАТО заявив, що Альянс посилив патрулювання у Балтійському морі. Це стало відповіддю на підрив “Північних потоків” та нещодавній інцидент із пошкодженням підводного газогону Baltic Connector між Фінляндією та Естонією.