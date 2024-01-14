Мальдіви закликали Індію вивести війська зі своєї території до 15 березня, що призведе до подальшого загострення відносин між сусідами у Південній Азії, пише Reuters.
На архіпелазі Індійського океану дислокується майже 80 індійських солдатів для обслуговування техніки, яку Нью-Делі передали Мальдівам та надання гуманітарної допомоги у регіоні.
Під час переговорів у міністерстві закордонних справ між високопоставленими делегаціями обох країн президент Мохамед Муїззу запропонував солдатам залишити територію країни.
“На цій зустрічі від імені президента Муїззу мальдівська делегація запропонувала вивести індійські війська до 15 березня”, − повідомив журналістам Ахмед Назім, директор департаменту з політичних питань адміністрації президента.
Під час своєї передвиборчої кампанії Муїззу назвав величезний вплив Нью-Делі загрозою суверенітету та пообіцяв вивести індійські війська.
У МЗС Індії підтвердили, що дві країни обговорювалия широке коло питань двосторонньої співпраці, проте про виведення солдатів з островів не йшлося.
“Обидві сторони також провели обговорення щодо пошуку взаємно ефективних рішень для забезпечення продовження роботи індійських авіаційних платформ, які надають гуманітарні послуги та медичні послуги жителям Мальдів”, − йдеться в повідомленні відомства.
- Китай і Мальдіви підняли свої відносини на вищий рівень під час першого державного візиту Муїззу до Пекіна минулого тижня, погодившись на “всеохоплююче стратегічне партнерство”, яке готує основу для збільшення інвестицій азіатського гіганта на Мальдівах.
- За даними Світового банку, Мальдіви винні Китаю 1,37 мільярда доларів, що еквівалентно приблизно 20% державного боргу країни.
- На початку тижня в уряді Мальдівів від посад відсторонили заступників міністрів, які назвали індійського прем’єр-міністра Нарендру Моді "терористом” і “маріонеткою Ізраїлю”.
- Багато індійців, зокрема знаменитостей, поділилися дописами у соціальних мережах, рекламуючи внутрішній туризм на противагу Мальдівам. Одна з найбільших туристичних платформ Індії EaseMyTrip призупинила бронювання авіаквитків на архепелаг.