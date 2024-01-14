Хусити заявили про нові удари США та Великобританії по Ємену

Винищувачі США та Великобританії сьогодні ввечері вдарили по горі Джадаа в районі Аль-Лахая в провінції Ходейда Ємену.
Про це пише Bloomberg з посиланням на представника хуситів.
Телеканал Al-Masirah, яким керує підтримувана Іраном військова група, повідомив, що винищувачі та розвідувальні дрони все ще літають над регіоном.
Ні Сполучені Штати, ні Велика Британія не підтвердили цю заяву.
Ходейда − четверте за величиною місто Ємену. Другий в Ємені за важливістю після Адену порт на Червоному морі. Експортує каву та шкірсировину. Шосе пов'язує місто зі столицею країни Саною.
- Вчора США заявили, що вдарили з есмінця керованими ракетами USS Carney, щоб знищити радіолокаційну ділянку, яка була постійною загрозою для морського руху у Червоному морі.
- Після цього президент США Джо Байден заявив, що Америка передала Ірану "приватне повідомлення" щодо хуситів у Ємені.
- У п'ятницю, 12 січня, США та союзники завдали понад 60 ударів по об'єктах хуситів у Ємені у відповідь на атаки на торгові судна у Червоному морі.
- Хусити є одним з кількох угруповань в об’єднаній з Іраном "Осі опору", які атакували ізраїльські та американські цілі після того, як їхній палестинський союзник ХАМАС напав на Ізраїль.
- Кілька днів тому США і Велика Британія відбили атаку хуситів у Червоному морі. Бойовики вчинили напад на кораблі з використанням ударних БпЛА і ракет. Центральне командування збройних сил США (Centcom) заявило, що "комплексна атака", здійснена хуситами, включала безпілотники з бомбами, протикорабельні крилаті ракети та одну протикорабельну балістичну ракету.
- ЄС хоче відправити військові кораблі до Червоного моря для боротьби з нападами єменських хуситів. Мова йде про щонайменше три есмінці або фрегати.
- У грудні єменські хусити вразили снарядом німецьке вантажне судно, яке йшло під прапором Ліберії. Екіпаж не постраждав. Раніше єменські хусити вдарили ракетою по норвезькому танкеру у Червоному морі. Есмінець ВМС США надав постраждалому кораблю допомогу. Атака хуситів спричинила пожежу на танкері, але жертв немає.