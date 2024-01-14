Хусити заявили про нові удари США та Великобританії по Ємену

Союзники нібито вдарили по горі Джадаа в районі Аль-Лахая.

Винищувачі США та Великобританії сьогодні ввечері вдарили по горі Джадаа в районі Аль-Лахая в провінції Ходейда Ємену.

Про це пише Bloomberg з посиланням на представника хуситів.

Телеканал Al-Masirah, яким керує підтримувана Іраном військова група, повідомив, що винищувачі та розвідувальні дрони все ще літають над регіоном.

Ні Сполучені Штати, ні Велика Британія не підтвердили цю заяву.

Ходейда − четверте за величиною місто Ємену. Другий в Ємені за важливістю після Адену порт на Червоному морі. Експортує каву та шкірсировину. Шосе пов'язує місто зі столицею країни Саною.